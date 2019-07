MacStore, solución oficial de Apple en Mérida

Mérida. – ¿Quieres comprar un producto Apple y no sabes dónde?, ¿Sufrió algún desperfecto tu iPhone, iPad, MacBook o cualquier producto Apple y no sabes dónde repararlo?, estas son preguntas muy frecuentes y muchas veces no tenemos idea a donde acudir y generalmente recurrimos a mandar nuestro producto Apple a revisión o ponerlo en manos de alguien que no es especialista, pero eso ya no es necesario gracias a la presencia de MacStore en la ciudad de Merida, dicha tienda se encuentra ubicada en el centro comercial La Isla Mérida.

MacStore es el primer Apple Premium Reseller de Mexico con más de 15 años en el mercado mexicano, su amplia experiencia en la marca lo ha llevado a posicionarse como la mejor alternativa para la adquisición de productos y soporte técnico especializado en Apple.

Dentro de la gama de productos podrás encontrar lo último en lanzamientos de la marca así como una gran variedad de inventarios y modelos en iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, iMac, Beats, accesorios y accesorios de marcas de terceros, además de una amplia diversidad en audio de marcas premium y gadgets.

MacStore, La Isla Merida ofrece todos los productos de la familia Apple además de una área especializada en soporte técnico que brinda servicio, soporte, garantía y atención de personal certificado directamente por Apple. Ahora Mérida cuenta con un lugar especializado y en constante renovación que permiten brindar una experiencia de calidad a los usuarios de la marca de la manzana.

En MacStore encuentras:

Gran diversidad de productos Apple

Marcas de audio reconocidas

Gadgets

Accesorios de marca Apple y marcas de terceros

Asesorías Uno a Uno (Mac OS, iOS y configuraciones).

Reparación de Display de iPhone con partes Genuinas de Apple. (Consulta términos, condiciones y restricciones en el Centro de Servicio)

Servicio y reparación de baterías ( Consulta términos, condiciones y restricciones en el Centro de Servicio)

Mantenimientos preventivos y correctivos a computadoras Apple.

Expansión de memoria RAM y Disco duro utilizando partes genuinas Apple.

Revisión de equipo y diagnóstico con herramientas exclusivas de Apple.

Trámite de garantías y reparación de Computadoras Apple utilizando partes y refacciones genuinas Apple.

Restauración de sistema operativo.

Trámite de garantías de dispositivos iOS y WatchOS. (iPod, iPhone, iPad, Apple Watch)

Servicio de respaldo de datos o migración de datos. (Siempre y cuando el disco duro lo permita,Consulta términos, condiciones y restricciones en el Centro de Servicio)

Disfrutar la experiencia, visita la sucursal ubicada al interior de La Isla Merida en un horario de atención de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.

No pienses más y compra o repara tu equipo Apple solo con los expertos de MacStore.- I.S.