Madre e hija escriben libro

Crean juntas “A Chiquiratona no le gusta bañarse”

Cuando era más pequeña, a Alondra Sánchez —al igual que muchos niños y uno que otro adulto— no le gustaba bañarse porque prefería seguir jugando o porque el agua en la mañana está muy fría o porque en la tarde está muy caliente.

Su madre, la escritora y editora Patricia Garfias Cáceres, para convencerla le decía: “Chiqui, no seas como los ratoncitos que son sucios porque no se bañan” o “Si no te bañas, los niños no van a querer jugar contigo”.

Ése fue el principio de lo que dos años después se convertiría en el libro “A Chiquiratona no le gusta bañarse”, que tuvo su primera presentación en la Feria de la Lectura Yucatán (Filey) y que será presentado de nuevo en la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que se llevará al cabo en noviembre.

En visita al Diario, Patricia Garfias reconoce que la historia de Chiquiratona nació como un cuento nada más y sin el afán de ser publicado; pero al finalizarlo, y tras reconocer el potencial que tenía una vez que se lo aprendió de memoria por las tantas veces que se lo contó a la pequeña Alondra a la hora del baño, decidió que podía transformarse en libro.

Patricia aclara que toda la idea es de Alondra y que ella como adulto le dio forma solamente con base en las preguntas que la niña le hacía, por ejemplo cómo es Chiquiratona, cómo viste, qué hace y por qué lo hace.

Alondra también ideó la forma del personaje y para ello Patricia se comunicó constantemente con Andi Cruz, ilustradora del libro.

Señala que Alondra, al ver el trabajo final, quedó muy emocionada. “No paraba de reír de lo contenta que estaba y recuerdo que me preguntó: ‘¿Mamá, entonces los sueños sí se pueden hacer realidad?’. ¿Qué le respondes a tu hija cuando te hace esa pregunta?”, dice.

Patricia cuenta que hacer el libro con su hija le dejó muchas enseñanzas, empezando por el hecho de comunicarse, por ejemplo cuando le decía que el agua salía muy fría o caliente. “Aprendí a comunicarme con ella y que puede ser a través de cuentos”.

Patricia considera que inventar cuentos sería un buen recurso para que los padres de familia conozcan qué quieren o piensan sus pequeños. Y para hacer un relato con los niños basta emplear el método pregunta-respuesta. “Preguntar nos permite, incluso, hallar respuestas y soluciones”.

Puntos de venta

El libro se consigue entre 100 y 120 pesos en Librería Proceso, Sukra Bar Café y en el perfil de Facebook: A Chiquirratona no le gusta bañarse.— Iván Canul Ek

Dónde y cuándo

La primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij) en Mérida se realizará del 2 al 10 de noviembre en la explanada de la ex Penitenciaría Juárez y en el Parque de la Paz, como ya informamos.

Actividades

En esta primera edición, en la que Corea es el país invitado, se realizarán más de 400 actividades, entre talleres, charlas, coloquios, presentaciones de libros y conferencias, como una de los coreanos Geum Yi Lee, Young Sook Moon y Su Jung Kim, reconocidos internacionalmente.