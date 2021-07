No tenía quien le cuidara a su bebé, así que lo llevó

Combinar el trabajo con ser mamá no es tarea fácil, está llena de retos, sobre todo cuando se tienen citas muy importantes a las que faltar no es opción. Algunas madres enfrentan situaciones complicadas al momento de pedir trabajo, no las contratan o pasan malos ratos buscando con quién dejar a sus hijos.

Recientemente se viralizó un vídeo, cuya historia compartió el medio CNN, donde una empresa invitó a una madre a llevar a su bebé a la entrevista y el resultado conmovió a los internautas.

Maggie Mundwiller recibió una invitación para una segunda entrevista laboral en una empresa en la que quería trabajar, pero nadie podía cuidar a su hijo. La mujer tuvo que confesar su situación y se llevó una agradable sorpresa al recibir la respuesta de la compañía, que la invitaba a llevar a su pequeño.

El vídeo que se viralizó en TikTok muestra al pequeño Mylo preparándose para el gran día. La grabación se volvió un “boom” y lleva 8.000.000 millones de reproducciones.

"Aún no tenemos apoyo para cuidarlo, y estoy quedándome en casa con él. Pero una vez que consiga empleo podremos tenerlo. Cuando estás en este periodo de transición y no cuentas con ese apoyo, muchos padres se quedan sin oportunidades”, contó.

Aunque la mujer todavía no sabe si la contrataron, esta es una experiencia que no olvidará y la empresa ya es un ejemplo de comprensión con las madres de familia.

.- Con información de: CNN.