Madres yucatecas: la cuarentena no es impedimento para celebrar

Hoy será un Día de las Madres diferente a cualquier otro, principalmente por la recomendación de mantener el distanciamiento social impuesto por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Es probable que muchos lamenten no poder pasar este día especial con mamá. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente esperan las madres yucatecas en este día?, ¿qué planes tienen para celebrar a sus propias madres?

En entrevista para Diario de Yucatán, cinco mujeres; madres, amas de casa y profesionistas, comparten cuáles son sus planes para este 10 de mayo que pasarán “en casa”, donde cada día libran una batalla contra el aburrimiento de la cuarentena.

También extrañan a su mamá

Karla Vázquez ayuda con su tarea a su hijo. Imagen de cortesía

Para Karla Vázquez Alegría el confinamiento no ha representado un mayor problema, pues estar en casa con sus hijos era su rutina diaria.

Señala que no estaba acostumbrada a salir a restaurantes o a alguna plaza por la ocasión, así que realmente será un “día normal”, eso sí siempre lleno del amor de sus dos pequeños hijos.

“El verdadero problema es que no puedo ver a mi mamá y la extraño mucho. Eso sí, todos los días nos hacemos una vídeollamada, aunque no es lo mismo”, reconoce la licenciada en Literatura Latinoamericana por la Uady.

Captura de pantalla compartida por Karla en vídeollamada con su mamá

Eso sí, ambas experimentan con los filtros de las vídeollamadas, para hacer de sus tardes divertidas.

Beatriz López comparte que su hija de 10 años, Lucía, siempre le regala dibujos, por lo que su regalo del Día de las Madres “está asegurado”. Sin embargo, al igual que Karla, lamenta no poder pasar el día con su mamá.

No obstante, el distanciamiento no impedirá que su regalo le llegue.

“Mi mamá ama cocinar, así que entre mi hermana y yo hicimos una ‘vaquita’ para comprarle un procesador de alimentos. Ella (que vive con su mamá) lo pidió por internet y se lo entregará por las dos”, revela la también licenciada en Literatura.

Desbordan creatividad

Paulina Medina (al centro) con su hermana menor y su madre, en vídeollamadas celebrando un cumpleaños

Paulina Medina Verde es maestra de preescolar y madre del pequeño Elías, por lo que sabe lo importante que es la creatividad para “espantar” el aburrimiento.

Ella no espera un regalo, pues su hijo aún no puede hacerle manualidades por sí mismo, pero eso no la ha detenido para planear un gran día.

Para su fortuna, ella vive con su hermana menor y su madre, por lo que para este día “trasladamos el desayuno buffet al que hubieramos ido, como cada año, a la casa. Ya tenemos el menú”.

Y es que para Pau y su familia, la cuarentena no ha resultado para nada aburrida, pues las tres mujeres buscan que el encierro sea lo menos aburrido para el pequeño Elías, de un año. Así que lo mismo han implementado el “día del peinado loco” hasta “el día del disfraz más creativo”, experiencias que comparten con sus amigos en redes sociales.

Una mamá con "autorregalo"

Por su parte, Renata Marrufo Montañez no esperó que sus hijos mellizos, Jennifer y Daniel, la sorprendieran con un regalo. Ella quien les arrancó lágrimas con su autorregalo: la digitalición en Mp3 de los latidos del corazón de ambos cuando aún estaban en su vientre.

Cuenta que el audio estaba guardado en su grabadora de reportera y con ayuda de un cómplice logró digitalizarlo. Considera que el encierro le dio la oportunidad de usar el tiempo para organizar las cosas, “es mi terapia en el encierro”, y con ello traer al presente un bello recuerdo de hace 26 años.

Y es que el sonido de esos latinos, para una madre, se quedan en la memoria con un tesoro difícil de describir.

Celebra su primer Día de las Madres

Pamela Carrillo con su pequeño hijo Jafet

Pamela Carrillo Várguez recibió el año pasado a su pequeño hijo, por lo que este es su primer Día de las Madres “oficial” que celebra.

Aunque le hubiera gustado organizar con toda su familia; abuelas, madres, tías y primas, este día especial, la contingencia ha pospuesto sus planes, al menos en el plano presencial, porque con ayuda de la tecnología no dejará pasar la ocasión para hacer una vídeollamada con las mujeres más importantes en su vida.

Además, “planeo una sesión de fotografías con mi hijo, claro en casa (…) el día no pasará desapercibido”, compartió con buen ánimo esta madre debutante de la efeméride.

De esta forma, una vez más, las madres yucatecas demuestran su fortaleza y buena cara, ante los momentos difíciles que enfrenta el mundo, siendo siempre el refugio y apoyo en sus familias.