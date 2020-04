Maestras yucatecas quieren ser verdaderas "influencers"

MÉRIDA.- Surgió como una idea de excompañeras de escuela y con la intención de intercambiar experiencias con otros docentes.

Hoy, en medio de la pandemia, las maestras yucatecas Lizbeth Vianey Chan Uc y Cinthia Gabriela Kantún, han convertido sus canales en redes sociales en la vía para apoyar a padres de familia con la educación en casa.

Esto, además de ser el medio para explicar temas complejos a través de vídeos y actividades recomendadas. Y es que ellas consideran que los maestros son los verdaderos "influencers".

En octubre del año pasado crearon las cuentas en Instagram y Facebook: "Lo que un docente quiere" e "Influencers teachers", respectivamente. Tenían la idea de "cambiar la imagen del maestro, compartir ideas e innovar; además de intercambiar experiencias con docentes incluso de otros países", explica Lizbeth Vianey.

Recientemente crearon la página en Youtube "Lo que un docente quiere", desde donde difunden la idea de que "a pesar de la contingencia todos somos parte de la educación".

Maestras en redes sociales

Las jóvenes de 26 años de edad, egresadas de la Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, han visto cómo ahora en la contingencia las redes sociales se han convertido en un canal para estar en comunicación con los niños, sean o no sus alumnos.

En sus redes publican explicaciones de temas escolares, sugerencias de dinámicas para hacer en casa, así como ejemplos de ejercicios hechos por estudiantes. Tal es el caso de un vídeo que recopila obras de teatro hechas en casa a base de la técnica de sombras. Esta actividad , según las docentes, involucró a familias completas durante la cuarentena.

Y es que las maestras de tercero y quinto grado destacan lo importante de que los padres de familia se involucren en la educación de los niños. "Si no hay apoyo del padre y no hay apoyo del maestro no habrá aprendizaje significativo", sostiene Lizbeth Vianey.