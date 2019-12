Magno concierto musical

La clausura del primer año de Ko’one’ex paax

Niños y jóvenes de diferentes poblados de Yucatán ofrecerán muestra de su talento musical, en el magno concierto de clausura del primer año del proyecto Ko’one’ex paax, de la Secretaria de la Cultura y las Artes, que se realizará mañana, a las 6 p.m., en el teatro José Peón Contreras.

El concierto estará a cargo de las cinco agrupaciones comunitarias que se formaron en este periodo del proyecto de núcleos de educación musical del interior del estado: dos orquestas sinfónicas, una en Tixkokob y una en Hunucmá; una orquesta típica en Tekax, una de cuerdas de Mérida, y una banda sinfónica en Tizimín.

Juan Carlos Cervera Osorio, jefe del departamento de música de la Sedeculta, dio a conocer el concierto de cierre de año del proyecto que se llama proyecto Ko’one’ex paax.

“Este proyecto fue planteado para recuperar las actividades que había antes en los municipios, de formación musical, con los sistemas de orquestas y bandas que estuvieron operando muchos años en Yucatán y que desaparecieron en la anterior administración”, explicó.

Cinco núcleos

Este año se formaron cinco núcleos de formación musical y cinco agrupaciones comunitarias, cada una con promedio de 50 a 70 integrantes.

En el programa cada agrupación tocará de manera independiente para dar muestra de sus avances en pocos meses de trabajo y al final, una selección de integrantes de la agrupaciones integrará una orquesta de alrededor de 130 personas, para ejecutar un arreglo de la Oda a la alegría de Beethoven.

“Este momento será para mostrar que ya se completó una primera etapa del proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado de Yucatán”, indicó el jefe del departamento de música.

No es el debut de la orquesta, sino una primera muestra, recalcó de este programa, que tendrá entrada gratuita.

Las obras

La Orquesta Sinfónica del núcleo Tixkokob, con la dirección de Mario Domínguez Concha, tocará Pompa y Circunstancia, de Edward Elgar y arreglos de Yussef Ríos.

La Orquesta Sinfónica del núcleo de Hunucmá, con la dirección de Luis Koyok, tocará “Noche de paz”, de Franz Xaver Gruber, con arreglos de Luis Koyok.

La Orquesta de Cuerdas Renacer de Mérida, con la dirección de Alexis Arango tocará Aria from the oratorio “L’enfance du Christ” (la infancia de Cristo), de Héctor Berlioz y “Tales of Hoffmann”, de Jacques Offenbach

Los alumnos de la Orquesta Típica del núcleo de Tekax, con la dirección de Rodrigo Barredo, tocará “Fiesta del pueblo”, con arreglos del director.

La banda Sinfónica de Tizimín, con la dirección de Jesús Castañeda, tocará “African Symphony”, de Van McCoy; “Piratas del Caribe”, de Klaus Badelt; y “The pink panther”, de Henri Mancini.— Claudia Sierra Medina

Concierto Teatro José Peón Contreras.

Mañana será la clausura del primer año del proyecto Ko’one’ex paax.

Programa

El programa incluirá la participación de Ensambles de percusiones de núcleos de Hunucmá, Tizimin y Tekax así como una sorpresa en el cierre, a cargo de una selección de músicos de las diferentes agrupaciones que se formaron en este proyecto y que tendrán a su cargo la ejecución de un arreglo de la Oda a la alegría, de Beethoven, pieza que simboliza la primera piedra de la futura Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yucatán.

Documental

Se incluirá la proyección de un documental del proyecto musical.

