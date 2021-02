"Major" y "Champ", en la lista de privilegiados en la Casa Blanca (Fotos)

MÉRIDA.- Joe Biden publicó en su cuenta oficial de Twitter, @POTUS, una foto de sus perros en la Oficina Oval.

El presidente de los Estados Unidos afirmó en el texto que sus mascotas tienen acceso privilegiado al lugar, después de las críticas contra uno de los animales en la cadena Newsmax.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

"No muchas personas tienen privilegios de entrada a la Oficina Oval. Feliz de informar que estos dos están en la lista", escribió el presidente Biden en la red social.

De acuerdo con analistas políticos, el mensaje de Biden tiene un doble propósito, ya que "un medio conservador" criticó la actitud del Presidente de permitir que los perros pastor alemán se pasearan por todos los rincones de la Casa Blanca.

De acuerdo con los comentaristas de la cadena, los perros "no son presidenciables y están demasiado viejos", en clara alusión a la edad de Biden, tema al que frecuentemente recurren los republicanos.

Champ y Major se unen a la tradición de las familias presidenciales que llevaron a sus mascotas a la Casa Blanca.

Antes de Major y Champ, la Casa Blanca tuvo otros huéspedes peludos. Los Obama (2009-2017) tuvieron a Bo y Sunny, perros de aguas portugueses; los Bush (2001-2009), al springer spaniel inglés Spotty y los terrier escoceses Barney y Miss Beazley, al igual que a la gata India; los Clinton (1993-2001), al labrador Buddy y al gato Socks, y los Bush padre (1989-1993), a los springer spaniels Millie y Ranger.

Donald Trump durante su gestión no tuvo ninguna mascota.

Después de la publicación de la fotografía de los perros acostados sobre la alfombra azul de la Oficina Oval, las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar.

La mayoría de los comentarios son favorables, porque dicen que el presidente Biden demuestra su sensibilidad al mostrar cariño y respeto a Major y Champ.

Nice to see he actually has a mask and uses it unlike other recent residents of the whitehouse.. pic.twitter.com/2Kn7WVPBsh