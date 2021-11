Maldición maya causa pesadillas

Ruperta Pérez Sosa y Titeradas se unen en escena

El humor de Ruperta Pérez Sosa y el estilo único de Titeradas se unen en la obra “Pesadillas de un pib”, una puesta en escena que deja sentir todo el regionalismo yucateco con buen humor.

Andrea Herrera, de Titeradas, asegura que las risas les ganaban al estar escribiendo la dramaturgia, que fue hecha por Ruperta, Andrea y Anaii Cisneros.

Cuenta que en los ensayos se carcajean, pues la obra es muy divertida, y ese sentir de los artistas del montaje se refleja en la obra.

“Pesadillas de un pib” mezcla la comedia regional con el teatro de títeres, que bajo la faceta de Titeradas, tiene también un enfoque hacia la preservación de las tradiciones y la identidad yucateca por medio de historias divertidas.

En la obra se hace alusión a salvaguardar la preparación original del pib, y aunque ahora hay pibes veganos, con jamón y queso y otros más, y no está mal experimentar, hay que tomar en cuenta cómo debe ser el tradicional pib yucateco. Como parte de la trama, se habla de una nueva maldición maya que ocasionará horribles pesadillas a quienes no realicen el pib como tradicionalmente es y no lo pongan en su altar.

La puesta en escena tiene en las pesadillas el estilo de Titeradas, con escenas con efectos de luces, luz negra y manipulación negra de títeres. Se utilizan títeres de vara, marionetas, bocones...

Andrea Herrera indica que la obra es de humor blanco, familiar.

Un fragmento de la obra se estrenó hace unos días en el Festival Vida y Muerte de Xcaret, pero será la primera vez que se presente completa, hoy sábado en el teatro Armando Manzanero, en dos funciones, de 6:30 de la tarde y de 8:30 de la noche. La última función será transmitida vía “streaming”.

Los boletos se adquieren en tusboletos.mx

Esta obra marca el regreso de Titeradas a los escenarios en eventos presenciales luego de más de año y medio de pausa por la pandemia, por lo que invitan a todos los seguidores de los títeres a acompañarlos y a disfrutar de esta puesta en escena.

Algunos personajes que se podrá ver en la obra son: Chichi Loche, Guille, Mounstri, Chuli, Alexa, el monstruo del mambo y se tendrá la participación especial de Lela Oxcutzcaba.

Se puede solicitar informes sobre la presentación a los teléfonos 9999-41-60-95 y 9994-50-10-00.— Iris Ceballos Alvarado

Obra Más detalles

“Pesadillas de un pib” marca el regreso de Titeradas a las funciones presenciales.

Elenco artístico

Participan en “Pesadillas de un pib” Ruperta Pérez Sosa, Ángel Aguilar, Andrea Herrera, Cristina Cardeña, Anaiii Cisneros, Verónica Castillo, Carmiña Pérez y Gaby Valvaz. El trabajo de audio es de Richard Roig; diseño de iluminación, Carolina Canul; música, Pedro Carlos Herrera; y rescate de audios y masterización, Juan Herrera.