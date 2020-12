Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2020: Horario y cómo verlas en vivo

MÉXICO.- Debido a la pandemia de Covid-19, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2020 se transmitirán en las cuentas oficiales de la Basílica de Guadalupe y en canales de televisión.

La transmisión iniciará en la noche de este 11 de diciembre mientras que la celebración oficial será justo a la medianoche.

¿Cómo ver las Mañanitas a la Virgen en Vivo?

El canal que transmitirá EN VIVO Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será Las Estrellas. Este tradicional evento también podrá ser seguido EN VIVO a través de las redes sociales y de la página web: virgendeguadalupe.org.mx

Aquí puedes seguir la trasmisión en vivo.

¿Quiénes participarán en las Mañanitas a la Virgen?

Solistas y grupos parroquiales de México y Latinoamérica que enviaron sus grabaciones.

En Televisa

Los participantes serán Lucero y su hija Lucero Mijares, Pablo Montero, Daniela Romo, Victor García, Guadalupe Pineda, Emmanuel y Carlos Rivero.

Cantarle a la más hermosa de todas, es una enorme alegría que abrazamos con el alma! 🌹Nuestra reina, nuestra Morenita bella. Celebrémosla juntos en esta transmisión de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 11 de diciembre a las 11:10pm por Las Estrellas. ✨🌟💞 pic.twitter.com/pVkK6YuRMw — Lucero (@LuceroMexico) December 1, 2020

TV Azteca

Cantarán Ana Bárbara, José María Napoleón, Pandora, Flans, Aída Cuevas y Alexander Acha.

Una celebración a la Virgen que es diferente

Las televisoras grabaron en una Basílica vacía con estrictos protocolos sanitarios y con un número reducido de producción (entre 30 y 60 personas por día, contando al elenco). Hicieron pruebas de Covid y, pese a ser competencia, tanto Dio Lluberes (Azteca) como Miguel Ángel Herros (Televisa), coincidieron en lo diferente que fue realizar estas "Mañanitas" este año.

"Ver las bancas vacías es impresionante, lo hicimos en dos días. Esta será la primera vez que todo el elenco artístico no cantará 'Las mañanitas', solamente va a estar el cabildo acompañado por el mariachi, que estará a un lado, pero no veremos a Lucero acompañada de todos cantando", dijo Miguel Ángel Herros, productor del evento de Televisa desde 1997.

Para Dio Lluberes, este es el tercer año que producirá "Las mañanitas" con Azteca; desde 1998 las realizó en Univisión. "En la misa que se grabó el domingo pasado, se trabajó en conjunto con Televisa y estamos en conversación constante para sacarla al aire al mismo tiempo, ninguno antes que el otro, a final de cuentas es la celebración de los mexicanos".

Miguel Ángel Herros aseguró que esta es la primera vez que se graban las misas del 11 y 12 de diciembre, pues siempre se transmitían en vivo.

Los conductores

Entre los invitados de Azteca están Érika Buenfil, que normalmente trabaja con Televisa y a quien, de acuerdo con Dio, se le invitó para estar en la conducción y ella aceptó gustosa porque es muy creyente. Por primera vez, los conductores estarán en un foro de Azteca (antes lo hacían desde la Basílica), y al igual que Érika, estarán Sofía Aragón, Sergio Sepúlveda, y Juanma Jiménez, que será el único que esté en vivo desde la Basílica. También destacó lo importante que fue para Aracely Arámbula cantarle "Las mañanitas" a la Virgen este año.

"Aracely ha tenido un año muy difícil por su papá, que hasta hace poco estaba muy mal de salud. En su musical verán que se rompe a llorar de una manera conmovedora, dijo que esa noche había ido a agradecer que su papá sigue con ella".

Miguel Ángel Herros calculó en alrededor de 4 millones el número de personas que verá "Las mañanitas" este año, y dijo que además de Carlos Rivera, Daniela Romo y María Victoria, tendrán varias novedades, como ver a Lucero cantando por primera vez con su hija Lucerito Mijares, así como la participación de Sherlyn con su bebé.

"Sherlyn llevó a su bebé para presentarlo a la Virgen, fue muy chistoso porque el niño quería agarrar el micrófono. La otra novedad es Chantal Andere, canta muy bien; José Luis Duval, el tenor, cantará un bolero muy bonito. Los arreglos y la dirección son del maestro Eduardo Magallanes. Yo grabé las pistas con el mariachi Gama 1000; todos cantaron con pistas", agregó. Como todos los años, la conductora será Julieta Lujambio. Telemundo celebrará sus "Mañanitas" bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes y Laura Flores. El elenco musical está conformado por Joss Favela, Natalia Jiménez, Edith Márquez, Río Roma y Mariachi Gama 1000.