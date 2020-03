Mantén alejada el agua de tus oídos

Otorrinocomentarios

Dr. Mario Alberto del Villar Cervera(*)

Hace muchos años era muy ocasional que las personas desarrollaran infecciones de los oídos simplemente por la entrada de agua.

Hoy día, las cosas han cambiado. Los mantos freáticos ya no son lo que antes: la contaminación ambiental los ha ensuciado y, mucho de ello explica que en la época de calor los casos de infecciones en los oídos —las “otitis del nadador”— se hagan presentes en los consultorios otorrinolaringológicos.

agua potable

No obstante, no solo las piscinas son las responsables de esto: el agua corriente, y más si los depósitos caseros, los tinacos o las cisternas no son limpiadas con frecuencia, es capaz de provocar en primera instancia, una inflamación, que es seguida casi con regularidad por una infección; ya sea, bacteriana, micótica ( a causa de hongos), o ambas.

La manera más efectiva de evitarlo es hacer todo lo posible porque no entre agua a nuestros oídos; en su defecto, utilizar un tapón de algodón cubierto por completo con vaselina al bañarnos sería lo más efectivo. Cuidemos nuestros oídos.

