Marca de diseñador lanzan careta de más de 21 mil pesos

La firma francesa Louis Vuitton aprovechó la pandemia para lanzar exclusivos y costosos equipos de protección contra la Covid-19

FRANCIA.— Las pasarelas y eventos de moda son uno de los ramos que también se vieron afectados por la pandemia de coronavirus, sin embargo los diseñadores han encontrado en los insumos de protección contra la Covid, una forma de obtener ganancias.

Tal es el caso de la marca Louis Vuitton que lanzó una careta transparente con un costó de 970 dólares, lo que equivale a 20 mil 600 pesos mexicanos.

Louis Vuitton will be releasing the LV face shield, a protective visor, in all of its stores worldwide. pic.twitter.com/QIvsABUgiR

De acuerdo con la página de la marca de lujo, la careta fabricada con el icónico monograma LV, lleva por nombre 'LV Shield'.

Aunque luce similar a muchas otras caretas de menor costo, la de Louis Vuitton tiene ciertas características que según la marca hacen de ésta un producto de alta protección.

La careta cuenta con una visera transparente y una diadema ajustable unida por dos tachuelas de oro grabadas con el logo de la marca. Además protege de las partículas del aire, de los rayos UV y también cambia de claro a oscuro cuando se exponga directamente al sol.

'This week, Louis Vuitton launched a $961 PVC shield that features the brand's monogram on the headband and around the shield and comes complete with gold studs. The piece is part of the LV's 2021 Cruise collection and will be available in stores worldwide on Oct. 30.' pic.twitter.com/OPxHfjMp9W