Sus raíces, un gran orgullo

María Fernanda Becil, embajadora de los libaneses

Juventud, ímpetu y orgullo por sus raíces libanesas son características que distinguen a María Fernanda Becil Medina, quien el viernes 4 de octubre se convertirá en la Embajadora del Club Libanés en Mérida, en la ceremonia de imposición de banda que tendrá lugar esa noche en el Salón Beirut del Club Libanés.

A unos cuantos días de alcanzar la mayoría de edad, María Fernanda entiende la gran responsabilidad que supone ocupar el cargo de embajadora, pues ante todo le confiere el deber de ser imagen de la comunidad libanesa ante la sociedad yucateca, pero también una promotora de sus valores, tradiciones y costumbres que dan cohesión a las familias y que deben preservarse en las nuevas generaciones.

Hija de los señores Gabriel Becil Abimeri y Laura Medina Barrera, María Fernanda es la menor de tres hermanos: Anna Laura y Gabriel; el lunes 9 cumplirá 18 años y actualmente cursa el último grado de bachillerato. Cuando termine la preparatoria desea estudiar la carreta de Comunicación.

Entrevistada por el Diario en el Club, la futura embajadora explicó que fueron miembros de su familia quienes le pidieron que aceptara este título ya que en el seno de su hogar existen marcadas tradiciones libanesas que le convertían en una digna representante de la juventud de origen libanés.

“Una embajadora del Club libanés es una joven que vive y se enorgullece de sus raíces libanesas, las mismas que han fortalecido a las familias por generaciones”, dijo.

“Su labor y compromiso no es solo para con las familias de raíces libanesas, también lo es para con la comunidad que acogió a aquellos migrantes libaneses que llegaron a esta tierra y también con los jóvenes, para que no olviden de dónde vienen y conserven las tradiciones y costumbres que nos distinguen”.

“De igual modo una embajadora del Club Libanés es una persona empática con las causas sociales, el apoyo a los necesitados, la solidaridad con quien menos tiene, es alegre y entusiasta, lo sé y con gusto me comprometo”, destacó.

Más allá de la gastronomía libanesa, misma que es su favorita, María Fernanda siente gran curiosidad por los orígenes de la comunidad libanesa. Recuerda que comenzó a sentir esa inquietud cursando el primer grado de secundaria.

“Recuerdo que cuando comenzaba a estudiar la secundaria, en una ocasión nos marcaron una tarea relacionada con ‘un patrimonio’, una posesión, un objeto; algo que tuviera una historia detrás afín a la familia. Mi papá me prestó una navaja que perteneció a mi bisabuelo y me contó su historia sobre su paso por estas tierras, todo lo que luchó para ser alguien; en ese momento tomé conciencia de que ser libanés no es solo llevar un apellido, hay historia, tradición, costumbres, lazos muy fuertes; desde entonces el orgullo por mis raíces fue mayor”.

Entre sus objetivos como embajadora figuran trabajar desde la trinchera de la juventud para atraer más a las nuevas generaciones al conocimiento y la integración de la comunidad libanesa, realizar actividades a favor de causas sociales y procurar un mayor acercamiento con la sociedad yucateca en general para que se conozca más y mejor la historia de la comunidad libanesa.

La petición oficial a la familia de María Fernanda para que sea nombrada embajadora del Club será el viernes 20 durante una cena privada con los directivos del Club en el domicilio de la familia Becil Medina.

La ceremonia de investidura como nueva embajadora se llevará al cabo el viernes 4 de octubre en el salón Beirut a las 21 horas. María Fernanda Becil Median relevará a Tatiana Abraham Siqueff.— Emanuel Rincón Becerra