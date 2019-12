María Fernanda, una joven con altogriposis múltiple y muchos sueños

CIUDAD DE MÉXICO.- María Fernanda es una joven que durante 13 años fue una de las beneficiarias del Teletón. Su diagnóstico es altogriposis múltiple congénita, que se manifiesta en problemas en las cuatro extremidades y en sus articulaciones.

A pesar de que tiene problemas en pies y en manos -para caminar tiene que apoyarse de unas férulas de polipropileno-, se prepara todos los días como atleta parapanamericana. A sus 19 años, la joven se alista para poder representar a México en las justas deportivas más importantes, ya que su mayor sueño es convertirse en una de las 10 mejores nadadoras del país.

Nada la desanima

Para Fer, como le gusta que le digan, no hay límites: día a día tiene dificultades, pero no permite que nada la desanime. Para ello, comenta la atención del Teletón, sobre todo psicológica, fue muy importante.

“Me gustaría decirle a todos los niños que están iniciando o que tienen alguna discapacidad, que no se desanimen, valoren el apoyo de su familia, aprovechen todo el apoyo que les brinden, porque a mí me pasó. Estoy muy feliz, porque pasé de no poder caminar cuando estaba pequeña a correr”, comenta a EL UNIVERSAL.

Ella ha ganado cinco medallas en certámenes nacionales: en 2017, dos preseas de oro en paralimpiadas en dos pruebas (50 metros torso y 100 metros libres), y este año obtuvo dos metales dorados y uno de bronce.

Su primera competencia

Además, Fer ya tuvo oportunidad de competir a nivel internacional, en los juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, en el que quedó en quinto lugar. “Fueron mis primeros juegos y fue una bonita experiencia, ya que tengo poco tiempo de entrenar, tres cuatro años aproximadamente. Soy de las más jóvenes a nivel continental”, señala.

Potencial para la natación

Fue en su estancia en el Teletón cuando descubrió su potencial para la natación, ya que por la rehabilitación tenía que escoger un taller y las opciones que había eran box, atletismo y esa disciplina.

“Tuve que empezar desde lo básico a los 15 años. Al principio no sabía nadar, por lo que me enseñaron a flotar, a hacer bucitos, a patalear. Poco a poco pude participar en competencias”, explica. María Fernanda forma parte de un grupo de 7 millones de personas que tiene alguna discapacidad, como lo detalló el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje.

El jefe del ejecutivo federal, reconoció la labor que hace el programa Teletón, mediante una grabación que se transmitió en la apertura del mismo.

Una labor muy importante

“La labor del Teletón es importante porque no solo se trata de una ayuda económica, sino de atención médica a temprana edad”, dice la joven. Además, agrega que desde el gobierno federal se está apoyando a 820 mil personas que tienen alguna discapacidad. Sostiene que se prevé atender a un millón de personas, no sólo con mayor atención, sino también con ayuda económica para evitar que las discapacidades se agraven.

Síguenos en Google Noticias