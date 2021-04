María Hanneman, pianista virtuosa de 14 años, es mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La pianista María Hanneman, de 14 años de edad, prepara una serie de presentaciones presenciales, tras participar en una serie de competencias en las que resultó ganadora en los primeros lugares; en febrero pasado, por ejemplo, el primer lugar en la Grand Prize Virtuoso International Music Competition de Londres, Inglaterra, cuyo premio consiste en una invitación para tocar en la prestigiosa sala de conciertos Royal Albert Hall de la capital británica.Además, en marzo obtuvo el segundo lugar en la categoría de “Piano Solo” del concurso Carmel Klavier Latinoamérica de Bogotá, Colombia y el tercer lugar en la categoría de “Piano Concierto” del mismo certamen; y recientemente obtuvo el segundo lugar en la competencia Great Composers “The Music of Eastern Europe” de Londres, Inglaterra.

“Ya le estoy agarrando la onda a las competencias en pandemia, porque son grabados, es decir, tengo que enviar mi video, yo estaba acostumbrada a tocar enfrente de los jueces. Ha sido complicado competir virtualmente, no se siente la presión de los jueces, no percibes ni sus miradas ni sus reacciones. Grabo en mi casa, con mi piano, mi propia vibra es muy distinta, son situaciones muy diferentes”, dice.

Sin embargo, la estudiante del Conservatorio Nacional de Música cuenta que la pandemia también le ha permitido una mayor dedicación y estudio, así como un crecimiento en su técnica.

“He visto muchos videos de pianistas que admiro para poder aprender de ellos, he estudiado mucho, he reflexionado mucho en mis piezas, he estudiado en mi repertorio y en los conciertos que pronto tendré; he estado trabajando en Bach, Beethoven, Rakhmaninov y en Chopin”.

Su próximo concierto será el 22 de abril, con la Orquesta Filarmónica del Desierto bajo la dirección de Natanael Espinoza Rincón, interpretando el Concierto para Piano y Orquesta no. 23 en La Mayor k 488 de W. A. Mozart; y el 30 de abril, en el Día de las Niñas, Niños y Adolescentes, ofrecerá un concierto organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) vía Zoom y que será transmitido por Facebook Live de esa institución.

El 5 de mayo estará con la Orquesta de Cámara de Zapopan en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, Jalisco.