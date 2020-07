Mariachis callan en Los Ángeles

Fusiona un barrio de California la vida de dos países

LOS ÁNGELES (EFE).— Antes de la pandemia, decenas de músicos de Los Ángeles se reunían en Mariachi Plaza, el lugar de encuentro del barrio latino Boyle Heights y emblema de los chicanos de la ciudad californiana que durante décadas ha servido de puente entre México y Estados Unidos.

Cualquier mediodía, cantantes, trompetistas y guitarristas vestirían trajes regionales a la espera de ser contratados para un espectáculo. Ahora, el virus tiene paralizada esa imagen, pero la vida en la segunda ciudad más poblada del país sigue con el ritmo de su música.

En una área metropolitana de 12 millones de habitantes, extremadamente diversa y donde casi el 50% se identifica como latino o hispano, hay barrios como éste en que ese porcentaje es del 90.

“Nací en México pero siempre he vivido aquí, desde pequeña. Mis padres vivieron aquí, he crecido, me casé y tengo mi trabajo aquí”, dice Minerva en español.

En esta zona lo complicado es dar con alguien que no hable el idioma.

Minerva gestiona con su marido un negocio de venta de aguas frescas, helados, tostadas y otros antojitos.

Antes del coronavirus, los mariachis eran la clientela habitual del local, situado frente al tradicional quiosco (escenario) que el gobierno de Jalisco donó en 1998 para que la Plaza Mariachi se uniera a la Plaza Garibaldi de Ciudad de México.

La preocupación por el coronavirus se extiende de aquí a México. “Sigo las noticias de México y veo los canales en español”, explica Minerva, quien, como el resto de sus clientes, está enterada de la visita que Andrés Manuel López Obrador hace hoy a la Casa Blanca.

Quien tenía la fecha del encuentro entre Trump y López Obrador marcada en el calendario era Pedro Prieto, al frente de la tienda familiar de artículos deportivos.

“Yo nací en Estados Unidos, mis papás son mexicanos, empezaron el negocio en 1974 y ahora lo manejamos mi hermana y yo”, relata.

Como muchos chicanos, Prieto, quien vivió 12 años en México antes de regresar a Los Ángeles, se siente de los dos países. “Orgulloso de haber nacido en Estados Unidos, y también de México y de mi familia”, afirma.

La actividad de su tienda deportiva es un ejemplo de la convivencia de las dos culturas, con el fútbol y el béisbol como deportes estrella.

“Cuando mis papás iniciaron el negocio, los primeros 20 años fueron casi el 90% de fútbol y los últimos 20 han ido más hacia el béisbol”, explica Prieto.

Los restaurantes que rodean la tienda repiten la fusión de los dos países, algunos con carteles que anuncian tacos, pastrami y hamburguesas, o bares que emiten partidos de fútbol de España y Latinoamérica, además de la NBA.

Desde hace unos años hay un tema que ocupa las conversaciones en Boyle Heights: la gentrificación, el proceso por el cual la población de un barrio se ve desplazada por personas de un nivel económico superior.

Con la llegada del metro y la ausencia de pandillas, los inversores pusieron el foco en este enclave y las rentas de muchas familias comenzaron a dispararse. Pero el sentimiento de comunidad unió a los vecinos, que lograron poner pausa al proceso.