Mariana Matija escribre acerca de cuidar el planeta

Con 10 pasos salva la Tierra

Toda persona que habita este planeta se enfrenta a una crisis de gran magnitud, con complejidades; y es parte importante poder enfrentar esta crisis y abordarla con respuestas que no son fáciles, porque se requiere de un compromiso y un nivel de interés que va más allá de lograr ciertos objetivos.

Así de drástica se inicia la charla con Mariana Matija, autora del libro “10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta” (Planeta, 2020) y del que vive y defiende cada línea desde que era una niña y que ahora es posible conocer a través de su obra.

En entrevista vía telefónica, Mariana afirma que dentro del privilegio de vivir en este planeta está la responsabilidad de cuidarlo, “porque lo necesitamos de manera profunda, radical y urgentemente”.

Aunque no estemos conscientes, es imposible que cualquiera exista en este mundo sin dejar huella ni generar impacto. Si bien conocimos la Tierra ya habitada, nuestra actualidad y esta sociedad es la única que deja registro de estar alterando intencionalmente el entorno, poniendo en riesgo a todas las especies.

Pero, ¿cómo podemos vivir con ese equilibrio que tanto necesita el planeta?, se le pregunta en cuánto nos lo permite su rápida, pero amable forma de responder que demuestra su pasión por el tema y en lo que cree.

“No sabría por dónde empezar, porque son muchísimas cosas. De entrada, o para resumir, diría que necesitamos entender realmente qué es la sostenibilidad, entender que nuestras necesidades y vida dependen de la biósfera y debemos reconocer y respetar los límites del planeta, y no seguir sobrepasándolos, enfocándonos en metas de crecimiento que destruyen los ecosistemas de los que dependemos”, destaca la autora.

Mariana, quien fundó un club ecológico cuando tenía siete años y, desde entonces, su vida ha estado marcada por el interés en el cuidado del planeta, aborda el tema de lo que muchos mencionan como “pequeñas acciones” para ayudar al planeta, como no usar bolsas de plástico, apagar las luces de los lugares donde no estamos y cerrar llaves de agua para que no se desperdicie el vital líquido. Pero aún con esto, muchas personas sienten que no se hace nada.

“Esas pequeñas acciones son importantes pero no suficientes, pues parte de lo que también necesitamos hacer y entender es que no hay fórmulas fáciles. Por eso esas pequeñas acciones, vistas como fórmulas fáciles o mágicas, son sólo parte de la solución pero que requieren un compromiso individual que acumulativamente generen un mayor impacto”, resume.

“Pero también hay momentos que sentimos que esas pequeñas acciones son insuficientes y es necesario ir más allá, y no nos quedemos en solo apagar la luz o cerrar la llave cuando no estamos utilizando el agua. Todo eso es apenas los pasos básicos y el sentido común de no malgastar los recursos que tanto bien nos hacen y necesitamos.

“Pero es necesario que pasemos a un nivel más allá de compromiso, donde cuestionemos más de lo que consideramos que es normal y más de nuestra vida cotidiana, que vaya más allá de esas pequeñas acciones.

Las pequeñas acciones son la parte inicial, pero no deben ser el paso final.

“10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta” es una guía para comenzar a observar los procesos e iniciativas enfocados en el cuidado del mundo, prestar más atención a lo que surge en nuestro entorno y a las maneras en las que estamos impactando los ecosistemas que nos sostienen.

“Tal vez sea conveniente empezar aclarando que no es la sostenibilidad: no es una marca, no es una etiqueta que se le pone a un producto, no es algo que podamos comprar en el supermercado ni a lo que podamos llegar solo siguiendo las instrucciones de un libro (incluyendo este). No es una secta ni una moda y, definitivamente, no es un capricho excéntrico de los milenials, como algunas personas creen”, señala la autora.

“La sostenibilidad es el diseño de una sociedad en la que sus componentes y conjunto de necesidades y soluciones no modifiquen el ritmo de la naturaleza por ningún motivo”.

En el libro Mariana abarca lo que se define como huellas ambientales, esas que dejamos como parte esencial de nuestra existencia.

“La huella ambiental es la medida que se utiliza para identificar cual es el impacto que estamos generando en el planeta, de qué manera consumimos los recursos y si le estamos dando tiempo o no al planeta de regenerar los procesos para permitir que sigan existiendo.

“Es una medida entre comillas oficial que se utiliza no solo para medir el impacto que generan las personas en el planeta sino también las que tienen las organizaciones y países en el mismo contexto”, detalla durante la entrevista.

Junto al de huella ambiental, continúa, hay otro concepto que se considera importante y es el de giro ecológico, que se aplica cuando se calcula que se han consumido los recursos que en un año la Tierra es capaz de regenerar: “Por ejemplo, el día de sobregiro ecológico este año está calculado para que en un momento dado sea agosto, variando un poco de un país a otro, por lo que noviembre y diciembre vamos a estar consumiendo encima de la capacidad del planeta, sin dar tiempo a reponerse y regenerarse”.

“Lo anterior significa que necesitamos redefinir nuestro consumo básico global general, como una tercera parte, pues planeta solo tenemos uno y estamos consumiendo uno y medio, más o menos al año”, declara Mariana, quien actualmente se dedica a explorar y compartir sus experimentos e ideas en torno a la sostenibilidad a través de textos e ilustraciones en los que aborda temas como la ecología, los derechos de los animales, el feminismo, consumo responsable, creatividad, educación, medio ambiente, salud mental, colaboración, activismo, desobediencia civil y cualquier otra cosa que sienta que le ayuda a entender mejor su relación con la Tierra y con todos los seres que la habitan (incluyéndose a sí misma), y que piensa que pueden ser útiles para otras personas que se están haciendo preguntas parecidas –o complementarias– a las suyas.

Algo curioso, pero que a la autora no le extraña ni asombra, es que la mayoría de sus lectores son mujeres, y en su experiencia es que también son las que más asumen las tareas de responsabilidad ambiental son mujeres.

“Es interesante. Al principio creía que era un asunto de pura conciencia, pero con el paso del tiempo me encontré con artículos, reportajes y todo tipo de información de psicología social que mostraban con estudios comprobados que los hombres suelen rechazar o se resisten a hacer cambios en su vida a favor del medio ambiental, porque consideran que esas actitudes son femeninas.

“Creo que ese es uno de los factores y que mi trabajo se haya conectado en su gran mayoría con mujeres, porque se considera que las tareas de cuidado son femeninas, pero hay que considerar que cuidar el planeta es esencial y es una tarea de todos. No puede descargarse toda la responsabilidad únicamente en las mujeres, sino que es un compromiso compartido”.

Para una persona que está convencida de que una reconciliación de la humanidad con los valores tradicionalmente considerados femeninos es esencial para salir de este hoyo de caos y destrucción ambiental y social en el que estamos metidos hasta el cuello, el sentimiento de querer salvar el único lugar en el que respiramos viene desde que era pequeña, pero no puede recordar el momento preciso cuando se volvió esencial en su actuar. “Son diferentes factores de mi infancia y la educación que recibí en mi casa lo que me hizo sensible hacia la naturaleza; con el reconocimiento de lo maravilloso que es la Tierra y de la que somos parte, desbordada de belleza por todos lados y cuando no tenemos noticia de ningún otro planeta capaz de generar vida en millones de kilómetros a la redonda”.

Pero, ¿qué nos falta como humanidad para tener esa reconciliación con la Tierra? Una pregunta que parece fácil de contestar, pero que ocasiona que la entrevistada se quede callada unos segundos al otro lado de la línea telefónica antes de volver a escuchar su voz. “Muchísimas cosas, pero una de las principales es entender que nosotros no estamos por encima del resto de la vida en este planeta. No somos superiores, sino parte de la red de vida y por lo tanto necesitamos aprender a vivir en equilibrio, porque sin la Tierra que nos sostiene no vamos a llegar a ninguna parte”.

El libro “10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta” es, en palabras de su autora, una invitación a observar nuestra relación con el planeta, a comprometernos con nuestros cambios individuales y los procesos que se requieren para generar los cambios colectivos que necesitamos: “Es una invitación a hacer todo esto de una manera que también seamos cuidadosos con nosotros mismos, que reconozcamos la complejidad de la situación y todas las capas que existen en nuestra relación y no nos quedemos pegados a las mismas trampas de siempre.— Renata Marrufo Montañez @RenataMarrufo

“Es necesario un compromiso ahora, que puede comenzar en cualquier parte, pero que evidentemente nos lleve a un cambio positivo”, concluye.