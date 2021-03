Marisa Rubio da a las mujeres un mensaje de poder

Las mujeres debemos estar muy conscientes de cuáles son nuestros derechos, cualidades y de que todo lo merecemos como personas y seres humanos... hay que decirlo abiertamente, con claridad, tranquilidad y convicción, así lo manifiesta Marisa Rubio, actriz yucateca, quien radica en Francia, donde comparte su arte con el mundo.

Marisa Rubio se inició en el mundo del teatro a los 9 años en el Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida, hizo teatro escolar y amateur. Luego estudió la carrera de actriz en Ciudad de México.

Actualmente es la programadora de un bar cultural que tiene con su esposo en Francia, donde también monta sus propios espectáculos. Fundó con Odil Lauría el colectivo Aguafuerte, con el que ya produjeron dos obras de teatro para niños “Cacao, un dulce regresa la infancia” y una sobre la ruta de la vainilla, pues están trabajando con las materias primas mexicanas y desarrollando proyectos para niños.

La actriz yucateca colabora con la joven escritora y realizadora Diana de la Riva en un proyecto que se llama “Esa que soy yo”, una obra de teatro en línea con diferentes actrices de Europa y México; y también está preparando el monólogo “Cassandra o el destino” de la escritora Fabiola Díaz de León.

Marisa es una de esas mujeres destacadas que ha sufrido y superado discriminación y abuso por motivos de género, y que hoy comparte con el Diario algo de lo que ha vivido y aprendido en este trayecto recorrido, en el que ha logrado grandes cosas:

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Trabajando y con mucha disciplina, entrega, compromiso y respeto a mi profesión. Una vida realmente concentrada en la parte profesional.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñar tu labor?

En el pasado, cuando vivía en Mérida, tuve un obstáculo para profesionalizarme como actriz, pues no había una escuela superior de artes, eso se creó después de que me fui. Me alegra mucho que exista una escuela así en Yucatán, fue el sueño de mi juventud y lo vi ya realizado cuando hice mis estudios fuera.

Otra traba fue tener que ir a estudiar fuera, instalarme en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), ganarme la vida para pagarme mis estudios. Tenía que esforzarme muchísimo, todo era muy cansado, pues el nivel de exigencia de la escuela era muy alto y tenía que cumplir con todo.

Fue una aventura que puso a prueba mi verdadero compromiso con mi profesión de ser actriz.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

No sé si llamarlo exactamente discriminación, pero sí hay un tipo de trato que se le da a las mujeres, en el que se asume que por ser mujer no sabes ciertas cosas o que eres presa fácil. Me pasó con taxistas, mecánicos, te quiere vender las bujías como si fueran piezas de arte porque no sabes mucho de mecánica; el taxista que te quiere cobrar de más porque cree que no te vas a oponer, que vas a decir que sí , o gente que te quiere vender cosas que no necesitas, por esa presuposición que una mujer va a aceptar la situación por el hecho de ser mujer o porque no tiene conocimiento de las cosas.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

He sido abusada de muchas maneras en la vida, en lo cotidiano, en la calle, el transporte y cuando a veces te tratan haciéndote creer que las cosas que dices no tienen sentido porque estás loca, porque eres una histérica, porque tus opiniones no vienen al caso, todo eso es un abuso psicológico.

También de manera física cuando la gente te falta al respeto en la calle, que te toca sin consentimiento.

Lo que hice fue empoderarme, crecer y darme cuenta que esa gente actúa así porque uno tiene miedo, y porque estos depredadores, de alguna forma respiran el miedo de sus víctimas y sienten que no van a ser evidenciados, ni detenidos, no van a tener ningún límite.

La forma en la que yo aprendí a poner esos límites fue plantearme que esto no es así y a defender mi punto de vista en el caso del abuso psicológico y decir: ‘No, no estoy chiflada, lo que estoy diciendo tiene perfectamente sentido’, y decirlo con convicción; y en el caso de los abusos físicos, hacerle ver que no estoy manca, que me doy cuenta y que los voy a evidenciar frente a todo el mundo.

Hay que perder el miedo, el pudor de defenderse en cualquier terreno en el que haya abuso.

¿Puedes dar algunas recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Hay que tener respeto, conciencia y empoderamiento femenino, estar muy conscientes, sobre todo las mujeres, de cuáles son nuestros derechos, cualidades, todo lo que merecemos como personas y seres humanos, y decirlo abiertamente con claridad, tranquilidad y convicción, en ese momento creo que quedará claro para todas las personas que quieran pasarse de listas o que se comporten de manera machista que están tomando un actitud muy primitiva y básica.

¿Qué diferencias ves en el trato hacia las mujeres en el país donde vives, en relación a cómo se trata a las mujeres en México?

Si hay ciertas diferencias, aquí es como más cómodo el ser mujer, el hecho de que puedes vestir como quieras, salir en short, sandalias, faldita o traer ropa delgada o ligera cuando hace calor y no es un motivo para que la gente te falte al respeto, eso lo aprecio mucho.

Otras diferencias son que si entras a una discusión con alguien, un hombre, porque se quiere meter en la fila del super o cualquier cosa similar, puede parecer un poco rudo. La gente se pelea al tú por tú, el hecho de que seas una mujer no va a hacer que el señor sea más correcto, hombres y mujeres son aquí más iguales y esto hace que en el pleito haya igualdad. Eso me sorprendió mucho cuando llegé a Francia y luego lo entendí y acepté, porque es parte de la igualdad.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO