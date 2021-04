Más cerca del Paraíso

El quetzal alza el vuelo en nuevo “pedazo” de Loría

El quetzal, endémico de Centroamérica y ave nacional de Guatemala desde 1871, es el gran protagonista del cuadro “Pedazo de Paraíso VII”, de José Luis Loría Méndez.

En el cuadro, parte de una serie de doce o quince “paraísos”, como hemos estado informando, José Luis Loría plasma a tres quetzales entre heliconias y mariposas.

En entrevista con el Diario, el pintor resalta que la obra es de suma importancia no sólo por ser la séptima pieza de su serie “El paraíso de José Luis Loría”, sino por todo lo que representa el quetzal (Pharomachrus mocinno).

“¿Qué hace tremenda esta pieza? El hecho que es un ave casi extinta, muy poco dibujada en la historia del arte naturista universal y en este siglo no dibujada, más que por mí porque ya no se le conoce, porque ya no hay artistas naturalistas que vayan a expediciones científicas”, asegura.

Añade que la pieza es parte del camino que sigue por atreverse a imaginar cómo fue el Paraíso originalmente (en las piezas anteriores ha pintado palmas y flores de vainilla, entre otras especies de flora y fauna).

En el caso del quetzal, que en náhuatl se escribe quetzalli (cola larga de plumas brillantes) resalta que es un ave de un verde iridiscente con reflejos de oro hasta azul violeta, pecho y vientre rojo carmesí y con las plumas cuberteras superiores de la cola verdes y muy larga.

“No puede volar con mucha velocidad, se alimenta de frutas y, como yo, es un ave solitaria”, dice el pintor, quien también comenta que el pájaro está asociado a Quetzalcóatl, deidad serpiente emplumada, y que los mayas y mexicas lo consideraban Dios del aire.

El pintor recuerda que tenía 6 años de edad cuando su padre, quien viajaba frecuentemente al Istmo de Tehuantepec, al regresar a casa de uno de sus viajes le trajo una pluma de quetzal de casi un metro de largo, como las más de 220 del famoso penacho de Moctezuma que está en un museo de Austria, hasta donde viajó el primer Pedazo de Paraíso que plasmó.

Sin embargo, su primer acercamiento con un quetzal fue en 1984 cuando hizo un viaje a Guatemala. En aquel, entonces vivía en Hunucmá donde la familia Ceballos Pinto le enseñó a identificar las aves de Yucatán.

“Me enseñaron a identificarlas, a localizarlas, a buscarlas, me enseñaron sus nidos, sus trinos… Como recompensa y gratitud a don Mario Ceballos, antes de quitarme de Hunucmá, a su hijo que era un muchachito le digo que lo voy a llevar a un viaje para que conozca un águila con una pata del tamaño de mi brazo”.

Llegado el momento, Loría llevó al joven un viaje a la selva especialmente para estudiar y ver en su hábitat al ave, que según los documentos vive en bosques nubosos no habitados.

Tras destacar que por sus características y el lugar donde vive el quetzal es el ave más cerca del paraíso, Loría Méndez asegura que antes de verlo, lo escuchó cantar.

“Estábamos agazapados entre unas matas, pero como hay mucha niebla y estaba amaneciendo, pero yo desde que lo sentí cantar dije: ‘ese es’. Comenzó con una nota baja, algo como un silbido o un grito agudo que me llegó hasta el alma. Así fue mi encuentro con el quetzal”. El pintor concluye que “Pedazo del paraíso VII”, al igual que las anteriores piezas, se da entre las paredes de su estudio mientras afuera se viven situaciones como la pandemia y se avecinan las elecciones. “Estoy aislado y asqueado de lo que veo que está sucediendo, y solamente tengo el deseo de compartir el mensaje: me da mucha pena ver que en lugar de ayudarse unos a otros en este momento, solamente estén sacando lo peor de sí mismos, no todos. Es para mí sumamente difícil crear en estas condiciones, viendo el gran circo de mentira y de muerte que se está armando”.— Iván Canul Ek