Más de 200 razas de perros desfilan en pasarela de Nueva York 

Nueva York (EFE).- Un total de 2.879 perros de 203 razas y variedades desfilan hasta este martes en Nueva York en la 143 edición del concurso del Club Westminster Kennel, donde distintos jueces valoraran los mejores especímenes de cada raza, así como sus habilidades, agilidad y obediencia.

Los guías con sus perros pastores de Old English esperan para competir en el evento Best of Breed en la exhibición canina de Westminster Kennel Club.

Aunque en su mayoría los canes participantes provienen de los 50 estados del país y la vecina Canadá, también se han aventurado a participar ejemplares de otros países, como Rusia, México, Perú, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, España, Japón, Corea del Sur y Tailandia.

Perros considerados de raza deportiva como los pointers, los setters o los spaniels; de caza como el sabueso inglés foxhound o el podenco ibicenco; de trabajo como el boxer, el gran danés, el samoyedo o el san bernardo tienen que demostrar sus habilidades sobre la pasarela para imponerse en la competición.

Junto a ellos, también hay hueco en la competición para los perros miniatura, como los chihuahua y los pequineses; las razas “no deportivas” como los dálmatas o el bulldog francés, y los perros pastores, como el pastor alemán, el collie o el perro de agua español.

Un posado estático bajo la atenta mirada del juez, que toca el lomo y las patas de los podencos para constatar sus rasgos distintivos, además de varios trotes, son necesarios para que los especialistas determinen cuál es el concursante que mejor concuerda con los cánones de belleza canina de su categoría.

Aunque la competición que más aplausos arranca del público es la de agilidad, donde los concursantes suben y bajan pasarelas, atraviesan túneles, saltan vallas, además se deben quedar completamente estáticos tras auparse a una mesa siguiendo las órdenes de sus dueños.

La velocidad y el menor número de errores definen en esta competición cuál es perro merecedor del título de más ágil.

El Club Westminster Kennel, creado en 1877, es considerado como la organización estadounidense más antigua dedicada al deporte de los perros de pura raza.

The winner of the Working group is Wonderful Wilma the Boxer! #WKCDogShow pic.twitter.com/SzQjiBJbKe

— Westminster Dog Show (@WKCDOGS) February 13, 2019