Más empatía con los hijos

“Comprendiendo al adolescente”, la guía para padres

Ayudar a que el papá y los educadores conozcan cómo piensa, reacciona y siente un adolescente es el objetivo del taller “Comprendiendo y educando al adolescente”, que la asociación Paternidad Responsable impartirá en su local a partir del martes 28.

El taller, que constará de cuatro sesiones (28 de mayo y 4, 11 y 18 de junio), estará a cargo de la orientadora familiar Pilar Patrón Casares y la psicóloga Christabel Osorno Cervera, directora de Ayuda a la Mujer Embarazada (AME). “La idea es que los asistentes reconozcan y recuerden cómo es la adolescencia porque a veces se nos olvida que nosotros también fuimos adolescentes”, señala Pilar Patrón en entrevista con el Diario.

Añade que muchas veces los papás siguen tratando a los hijos adolescentes como niños cuando en realidad éstos ya están en otra etapa en el que presentan cambios repentinos de emociones.

La adolescencia, continúa, es una etapa de rebeldía en el que el joven está en búsqueda de su identidad, quién es, por qué es así. “Y por ello para educarlo primero es necesario conocerlo y entenderlo poniéndose en su lugar”.

La orientadora familiar señala que la adolescencia abarca de los 12 a 22 años de edad, pero que es la primera etapa (entre los 12 y 15 años) la más difícil. “Si en esa etapa se encamina bien al adolescente, las siguientes serán más fáciles”.

Testimonios

En el taller se brindan herramientas para comprender y educar al adolescente en todas las etapas de su vida. Eso fue lo que llevó a Jorge Durán Sosa y Perla Ancona Figueroa a tomar el taller.

“Tratar con un hijo adolescente no es un poco complicado sino extremadamente complicado, pero es un bonito desafío que hay que enfrentar con amor y preparación”, dice Jorge.

Perla, por su parte, cuenta que tomó el taller para entender lo que estaba por venir con su hijo adolescente. “Nos ha servido porque en lugar de explotar tratamos de estar calmados porque a veces el niño nos saca de quicio, pero hemos tratado de calmarnos y platicar con él para que se pueda dar el mensaje adecuado”.

María del Carmen Bacelis Martínez también ha tomado el taller, que le ha servido para la educación de sus dos hijos, que actualmente tienen 15 y 18 años. “Sabemos que en muchos casos la rebeldía es normal, pero el taller nos ayuda a conocer si dentro de la conducta de mi hijo es normal. El tomar el curso te da los puntos que están dentro de los parámetros de normalidad”.

Por último, la psicóloga Christabel Osorno señala que hoy día se está atravesando una etapa de transición. “Si pensamos cómo fuimos de adolescentes a lo mejor diríamos: ‘esto no lo hubiera hecho o no me lo hubieran permitido’. ¿Qué podemos hacer como papás si lo que hoy vemos en nuestros hijos no lo reconocemos en nosotros y no sabemos si es normal? Lo interesante del curso es que da herramientas para entender cuáles son las conductas normales, aunque tal vez nosotros no las entendamos porque la educación era diferente o más rígida, y por eso la adolescencia no se presentaba en todo su esplendor”.

El taller “Comprendiendo y educando al adolescente” consta de cuatro sesiones, una cada martes. Después del día 28, las siguientes sesiones serán el 4, 11 y 18. La cuota es de $600 por persona y $1,000 por dos. Más informes en Grupo Médico Colón al teléfono 925-72-08 y al WhatsApp 9995-63-33-43.— Jorge Iván Canul Ek