Más vigilancia paternal

Pide estar cerca de los hijos que usan la tecnología

En términos de entretenimiento, las personas no deben pasar más de nueve horas frente a las pantallas, subraya Estíbaliz de la Torre Jiménez, coordinadora del proyecto educativo de la organización A Favor de lo Mejor.

Sin embargo, cuando se habla de niños el tiempo se reduce aún más. Por ejemplo, los niños de 18 a 24 meses no deben hacerlo más de media hora; de 2 a 5 años no más de una hora, y de 6 en adelante no más de dos horas.

“Y es importante que el uso sea sano, seguro y responsable”, señala la especialista, quien en estos días imparte el taller “Acompaña y educa a tu hijo en esta era digital” a los padres de familia del Instituto Cumbres-Godwin.

Entrevistada en el Centro Megamedia junto a José Enrique Patrón Casares, representante de la A Favor de lo Mejor en Yucatán, Estíbaliz de la Torre señala que la asociación busca fomentar el uso seguro, responsable y ético de las nuevas tecnologías.

Por ello en el taller se explica a los papás cómo orientar y qué hacer ante diferentes situaciones a las que están expuestos sus hijos. “Muchos padres se sienten inexpertos y rebasados por la tecnología sobre todo porque la mayoría de los papás somos inmigrantes digitales, es decir, nacimos sin esa tecnología y tenemos niños digitales que la dominan”.

La especialista alerta que en las nuevas tecnologías hay muchos riesgos y algunos muy graves. “Son riesgos que pueden atentar contra la vida, la dignidad… hay abuso sexual, hay prácticas como el famoso sexting, ciberadicción, invasión de la privacidad, el robo de identidad o cosas tan simples como el sedentarismo”, advierte.

En el campo emocional abunda que hay muchos niños con baja autoestima, dependientes a la tecnología o con doble personalidad. Además, dice, los videojuegos también son riesgosos porque consumen muchas horas a los niños que no saben cómo gestionar su tiempo. “Como les genera mucho interés pueden estar allí toda la tarde y descuidar sus obligaciones”.

Por ello recomienda destinar horarios específicos para el uso de las pantallas, las cuales no son recomendadas a niños menores de 18 meses salvo para casos de videoconferencias en las que pudiesen interactuar con la persona. Añade que la recomendación es que no sea más de 9 horas frente a la pantalla por cuestión de entretenimiento. “Si está haciendo tarea, está aprendiendo un instrumento o un idioma es tiempo aparte de las nueve horas que se recomienda a la semana”.

La experta señala que es importante que los padres estén pendientes de lo que ve el hijo, pero además les recomienda primeramente identificar cuál es su rol: mediación parental activa o restrictiva. Activa es cuando el padre se involucra con el hijo, pregona con el ejemplo y se interesa por las series o videojuegos que le gustan al hijo para luego fomentar un diálogo; el restrictivo es poner límites, es decir, no tener miedo de poner horarios, qué contenidos se pueden ver y cuáles no y dónde se pueden ver.

Igual considera importante que los papás generen en sus hijos el juicio crítico. “Por más controles parentales, filtros y cosas que uno ponga para regular, cualquiera puede caer en una situación de riesgo. Por eso el mejor control parental que puede tener un hijo es él mismo, su criterio y su capacidad de tomar una decisión”.

Más informes del tema en www.afavordetic.com y www.afovordelomejor.org y en el Facebook @Afavordelomejor.— Iván Canul Ek

