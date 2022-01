Medio siglo de rock setentero

El Sonido del Eco se unirá hoy al Mérida Fest 2022

El Sonido del Eco celebrará 50 años de fundación en el concierto “Come Together” que brindará hoy, a las 20 horas, en el parque de Santa Lucía como parte del Mérida Fest 2022.

El grupo fue fundado en 1970 por lo que ya tiene 52 años sin embargo por la pandemia no habían festejado su media centuria de nacimiento y lo harán hasta ahora, con su rock clásico, en el marco de la celebración de los 480 años de fundación de Mérida.

Carlos Bojórquez, integrante del grupo yucateco, indicó que el concierto incluirá la participación de tres integrantes originales y de artistas internacionales que residen en Mérida.

Recordó que el grupo fue formado por Fernando Valdez y Juan Cárdenas y ellos fueron invitando a jóvenes a integrarse al grupo y a lo largo de 52 años (sumando los de la pandemia) cada uno fue haciendo su trayectoria.

Fernando Valdez es el baterista y principal promotor del grupo, quien en Ciudad de México trabajó con Napoleón y Emmanuel, entre otros. Y el bajista, Roberto Arcila, se fue trabajar a Estados Unidos como músico. Otros dos integrantes ya fallecieron: Juan Cárdenas y Jorge Carlos Castro, piano.

El pianista armó su propio concepto llamado Jorge Carlos Castro y su Sonido del Eco, diferente al de 1970.

“Él lo hizo como un grupo de corte vocal muy bonito pero lo de nosotros era un grupo de rock de los años setenta y es lo que presentaremos hoy”.

El título del concierto es una canción emblemática de Los Beatles, “Come Together” (“Vengan juntos”).

“La idea de que llevara este título es que el Mérida Fest se plantea como un festival intercultural internacional y nosotros, que somos tres sobrevivientes del Sonido del Eco, invitamos a más artistas, por lo que seremos 11 elementos en escena: un dominicano, una cantante canadiense, un cubano y músicos jóvenes yucatecos, los modernos rocanroleros”.

Los integrantes del Sonido del Eco que tocarán son Roberto Arcila Patrón (bajista y director musical), Fernando Váldes Cabrera (baterista) y Carlos Bojórquez Urzaiz (armónica, flauta y guitarra).

Les acompañará el guitarrista yucateco Alger Erosa, de gran prestigio nacional, quien acompaña a Ricardo Arjona. Lo invitaron a venir y lo hará para actuar con el Sonido del Eco.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Concierto Más detalles

El Sonido del Eco celebrará 50 años de su fundación hoy en el marco del Mérida Fest 2022.

Canciones

Tocarán temas de la banda Chicago que incluye metales y es el atractivo en esta ocasión. Algunos temas de esta banda serán “Saturday In The Park”. También tocarán éxitos de The Rolling Stones.

Retro

Este concierto es de rock clásico, para regresar en el tiempo.

El Sonido del Eco fue un grupo emblemático en Yucatán junto con otros de los años setenta y somos muy pocos los que seguimos haciendo este tipo de música.

Boletos

El concierto será al aire libre, la entrada será gratuita por medio de filtros sanitarios y con boletos que tienen que solicitar en el sitio web Tusboletos.mx