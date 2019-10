Paraíso infantil

Megamedia invita a su decembrina Feria del Juguete

Por primera vez, Mérida realizará la Feria del Juguete, un escaparate en el que se tendrá en exhibición y venta una amplia variedad de juguetes así como artículos diversos para poder obsequiar a los integrantes de la familia sin importar su edad para las fiestas navideñas.

La Feria del Juguete se efectuará el sábado 14 y domingo 15 de diciembre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán en horario de 9 a 21 horas.

Los expositores ofrecerán descuentos y promociones en una amplia gama de juguetes para todas las edades y de numerosas marcas; además habrá regalos para toda la familia, por lo que será el sitio ideal para hacer las compras navideñas de regalos para todos los integrantes de la familia.

La Feria del Juguete también contempla artículos para fiestas, shows infantiles y servicios para eventos.

Es la primera vez que se llevará al cabo en Mérida una Feria del Juguete como ésta, que promete tener muchas sorpresas para encontrar el regalo ideal para los consentidos de la casa, y para toda la familia, pues se tendrá una variedad de artículos para todos los gustos.

Los niños podrán llevar su carta a Santa Claus, una tradición que los hace felices y les causa mucha ilusión.

Aunque el Buen Fin está cerca, no hay que apresurarse con las compras, ni sentirse acongojado si por el momento no tiene dinero para hacer la compra de los juguetes, pues el 14 y 15 de diciembre esta Feria, única en su tipo en Mérida le ofrecerá no solo variedad sino precios con descuentos y promociones para que haga la mejor compra.

Todavía quedan espacios disponibles para quienes deseen participar como expositores, de modo que los comerciantes de juguetes, artículos y servicios para fiestas están invitados a ser parte de esta Feria del Juguete, que congregará a las familias yucatecas y seguramente hasta de los estados vecinos.

Las mejores marcas, proveedores y distribuidores estarán presentes en este evento tan especial. Los interesados pueden solicitar más información llamando al teléfono 9994-45-30-60.— Iris Margarita Ceballos Alvarado