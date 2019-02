Meghan Markle habría celebrado su baby shower en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Meghan Markle fue vista en varios lugares de moda en Nueva York, sosteniéndose la pancita mientras se reunía con amigas, en lo que se rumora que sería un baby shower.

Meghan, de 37 años, conocida formalmente como la duquesa de Sussex y quien está embarazada, fue vista el martes entrando al hotel The Mark en el noreste de Manhattan, a un restaurante en la planta baja de The Met Breuer y al hotel The Surrey.

Llevaba gafas oscuras, abrigo negro William Vintage con corte trapecio y tacones altos y bolsa en tonos neutros.

Mientras los fotógrafos la aguardaban afuera de The Mark, una lujosa cuna y flores rosadas fueron entregadas.

Abigail Spencer, quien actuó con Meghan en la serie de TV “Suits”, fue vista en uno de los eventos.

Meghan y el príncipe Enrique anunciaron el embarazo en octubre.

A favor de la “descolonización”

La duquesa ha manifestado su interés por una controvertida campaña de académicos y estudiantes negros destinada a conseguir la “descolonización” de los programas de estudio de las universidades británicas, informó ayer el dominical The Sunday Times.

La campaña busca hacer frente al supuesto legado imperialista y de racismo existente en las universidades con la incorporación de escritores y pensadores negros en sus programas, en vez de los que califica como “masculinos, pálidos y rancios”, agrega el rotativo.

La iniciativa no ha estado exenta de polémica desde que sus seguidores tumbaron en 2016 una estatua del empresario y colonizador británico del siglo XIX Cecil Rhodes en Oxford.

Rhodes fue un gran defensor de la colonización y fundó el país que a su muerte llevaría su nombre, Rodesia, sobre una región del sur de África que en la actualidad ocupan Zambia y Zimbabue.

Escandalizada

Según el dominical, la esposa del nieto de la reina Isabel II se interesó por la campaña durante una visita que hizo este mes a la Universidad de la City de Londres como patrocinadora de la Asociación de Universidades de la Mancomunidad Británica de Naciones (ACU, Commonwealth-excolonias británicas).

En concreto, Meghan, animó a los alumnos a “empezar” un debate sobre lo que se enseña en las universidades, ya que la actual manera de estudiar podría estar “realmente anticuada”, señala la publicación, que añade que ella exclamó, al parecer, “¡Oh, Dios mío!” al recibir información acerca de que la mayoría de los profesores son hombres blancos.

La duquesa se interesó particularmente tras escuchar una presentación de Meera Sabaratnam, que respalda la campaña para lograr la “descolonización” del programa de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS, en inglés), dice el periódico.

Durante esta visita, Meghan Markle se sorprendió tras conocer la falta de profesores negros y de mujeres en las universidades británicas, donde la mayoría son docentes varones y blancos.

El estudiante sudafricano Ntokozo Qwabe fue el encargado de liderar las protestas en el Oriel College de la Universidad de Oxford que llevaron a la retirada de la estatua de Rhodes, pues afirmó que le recordaba a la esclavitud.

The Sunday Times indica que la reacción de la duquesa, que es mestiza, pudo responder a su experiencia cuando estudiaba en EE.UU., donde se licenció en teatro y relaciones internacionales por la Universidad de Northwestern, donde estudió a dramaturgos afroamericanos.

La duquesa, que espera su primer bebé el próximo mes de abril, se casó con el príncipe Enrique el pasado mayo en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. EFE