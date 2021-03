Meghan Markle: sus secretos de belleza por menos 1,000 pesos

La duquesa de Sussex demostró ser una mujer con los pies en la tierra y junto a su esposo el príncipe Enrique (Harry), está dando mucho que hablar con sus opiniones sobre la familia real británica en la entrevista con Oprah Winfrey.

Tiempos de actriz

Desde sus tiempos de actriz, Meghan Markle ya llamaba la atención de sus fans, que siempre quieren saber todo sobre ella.

Una fama que creció con su anterior pertenencia a la realeza. Qué ropa lleva, sus complementos, ¡hasta la decoración de su casa!

Rutina de belleza

Y por supuesto, su rutina de belleza. A través de diferentes entrevistas, Meghan revela cuáles son sus productos favoritos para el cuidado para la piel y el maquillaje, según el portal People en español.

Productos populares

Y aunque obviamente utiliza ciertas marcas de prestigio, la duquesa incluye en su neceser algunos productos que podrás conseguir por menos de 20 dólares, con lo que demuestra que no hay que gastar mucho dinero para lucir bien.

Para la piel

Por ejemplo, una crema para el cuerpo que contiene coenzima Q10 y manteca de karité, ingredientes que estimulan la regeneración celular y mejoran la elasticidad de la piel, algo muy necesario ahora que está de nuevo embarazada.

Es la Skin Firming Hydration Body Lotion, de Nivea, que en tiendas departamentales tiene un precio de unos 120 pesos.

Para los ojos

Aunque emplea varias marcas de rímel, una de sus favoritas es una que se encuentra en alguna farmacia o el supermercado.

Tanto le gusta, que incluso convenció a la maquilladora Lydia Sellers para que la usara. "La tengo siempre en mi kit gracias a ella", comentó la maquilladora a una revista.

Es el Lash Sensational Washable Mascara Makeup, de Maybelline, que se adquiere por unos 130 pesos.

Aceite

Otro producto imprescindible en su neceser en el aceite de árbol de té, que tiene múltiples aplicaciones.

"La cosa sin la que no puedo vivir cuando viajo es una pequeña botellita de aceite de árbol de té", compartió la duquesa de Sussex en una entrevista.

Cura todo

"No es lo más glamoroso pero, si te haces un corte, te pica un mosquito o tienes un pequeño brote en el rostro… no importa el qué, es mi particular cúralo todo".

El aceite esencial de árbol de té, de Handcraft Blends se compra por unos 346 pesos.

Ojos delineados

Está claro que la duquesa de Sussex sabe sacarle todo el partido a su mirada y aunque normalmente luce un maquillaje natural, sus ojos siempre están delineados y con un look ligeramente ahumado.

Un estilo que consigue con un lápiz de MAC.

Tono marrón

"Es un hermoso marrón con toques dorados. Una maquillista con la que trabajo a menudo, Kayleen McAdams, me lo descubrió", confesó Meghan a una publicación en sus tiempos de actriz.

"Es lo que utiliza con Sofía Vergara ¿y quién no querría conseguir esos increíbles ojos marrones almendrados?".

Se trata del delineador Eye Kohl, en Teddy, de MAC Cosmetics, por 399 pesos. Y nada más.