Mensaje por el año de San José y por el inicio del año de la familia

“Y Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Cristo” (Mt 1, 16).

A TODOS LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, MIEMBROS DE LA VIDA CONSAGRADA, SEMINARISTAS Y FIELES LAICOS, TODOS DE ESTA AMADA IGLESIA DE YUCATÁN: PAX!

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con afecto en Cristo nuestro Señor al celebrar la solemnidad del señor San José, y en el inicio del Año de la Familia.

El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Papa Francisco publicó la Carta Apostólica Patris Corde (Con Corazón de Padre), al conmemorar 150 años del momento en el que San José fue declarado como Patrono de la Iglesia Universal, y decretó abierto el Año de San José para celebrar semejante aniversario y acudir todos al patrocinio del señor San José, que hoy tanto necesitamos todos en medio de esta terrible pandemia del COVID-19.

El Sumo Pontífice llama a José Padre amado, porque siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Luego lo llama Padre en la ternura, porque él manifestó a su Hijo Jesús la ternura del Padre celestial. El Santo Padre también llamó a San José Padre en la obediencia, porque desde su llamado todo fue un “fiat” (hágase), de sumisión a la voluntad de Dios.

Después el Papa Francisco lo llamó Padre en la acogida, porque él acogió a María sin poner ninguna condición y con toda su existencia nos da a todos ejemplo de cómo debemos acoger a los demás. El siguiente título que le da a San José es Padre de la valentía creativa, pues era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención, tomando decisiones propias, que implicaban riesgos.

No podía faltar el título de Padre trabajador, ya que era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Finalmente lo llama Padre en la sombra, porque, con toda discreción, fue para Jesús la sombra del Padre celestial en la tierra, y ahora lo es para nosotros también.

Esta fiesta de San José marca igualmente el quinto aniversario de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor conyugal y familiar. “La intención principal del Documento es comunicar, en un tiempo y una cultura profundamente cambiados, que hoy es necesaria una nueva mirada a la familia por parte de la Iglesia: no basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, si no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas”. (Mensaje del Papa Francisco en el webinar “Nuestro Amor Cotidiano”, celebrado el día de hoy, al abrir el Año de la Familia).

Ahora, en este Año de la Familia, el Papa Francisco nos invita a releer la Amoris Laetitia, para volver a enfocarnos en esta Iglesia doméstica a la que hay que acompañar, escuchar y bendecir su camino; no sólo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con las familias.

Este Año de la Familia, que hoy inicia, culminará el 26 de junio del 2022, con la celebración de la X Jornada Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma. El Año de San José embona perfectamente con el Año de la Familia, que hoy inicia, porque José es el protector de la Sagrada Familia, y ahora es reconocido como Patrono, es decir, Padre Protector de la familia de la Iglesia, de cada iglesia diocesana, de cada seminario, de cada casa religiosa, de cada parroquia y, por supuesto, de cada una de las familias cristianas donde él hace patente la ternura de nuestro Padre celestial, como la hizo presente para el niño Jesús.

Pido a la Pastoral Familiar que nos ayude en esta relectura de la Amoris Laetitia, en conformidad con los planes de la Vicaría de Pastoral, para que todos tengamos presentes las grandes enseñanzas de esta Exhortación Apostólica en favor de todas las familias.

Pido a todos los párrocos y rectores de iglesia que, por lo menos, cada día 19 de mes, se haga memoria de San José y se haga oración por las necesidades de cada familia.

Defendamos la belleza de la familia, de cada familia, sin descuidar la de cada uno de nosotros, bajo el amparo de San José.

Dado en el Arzobispado de Yucatán, a los 19 días del mes de marzo del Año del Señor 2021, Año de San José, Año de la Familia.

+ Gustavo Rodríguez Vega

Arzobispo de Yucatán

+ Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz

Obispo Auxiliar de Yucatán