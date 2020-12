Mentalidad ganadora

Sarybeth Méndez y Luis Falla triunfan en Atrévete a perder

Sarybeth Méndez Medina y Luis Falla Chel fueron los máximos ganadores de la cuarta temporada del reto Atrévete a perder presentado por Abarrotes Dunosusa.

Los jóvenes, quienes en la gran final captaron reflectores por su figura luciendo atuendos de Presuel, superaron a Isaac, Brenda y Lizbeth, al perder el mayor porcentaje de su peso.

La ceremonia tuvo lugar en el espacio cultural “Carlos R. Menéndez” y contó con la presencia de Vicente Carrillo Tamayo, gerente de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social de Abarrotes Dunosusa y de los nutriólogos Surama Sosa, Igor Villamil, Ricardo Sansores y Juan Ramón Florez, quienes acompañaron a los concursantes desde que se inició el reto.

También estuvieron familiares de los participantes, quienes no dejaron de aplaudir y echar porras desde que comenzó el pesaje de los cinco finalistas.

Con los nervios propios de la final, los chicos se enfrentaron a la báscula por última vez. Luis pesó 62.8 kilos; Lizbeth, 69.3; Sarybeth, 61.1; Isaac, 90, y Brenda, 74.8. Resultados que luego se tradujeron y catapultaron a la cima a Luis y Sarybeth, al superar a sus contrincantes que solo pudieron perder 12.79% en el caso de Isaac, y 18.70% y 16.66% en el caso de Brenda y Lizbeth, respectivamente.

Luis, quien inició con un peso 77.2 kilos, perdió el 18.65% de su peso, y Sarybeth, quien inició con 88.6, perdió el 19.75%.

“Me siento muy contenta, la verdad no lo podía creer porque al final ya no éramos dos participantes sino tres y cada vez se ponía más difícil”, dijo Sarybeth, quien durante la ceremonia se veía confiada.

“Sabía que había llevado mi cuerpo al límite, mi mente al límite. Ya había dado todo, y lo que se dijera hoy, yo me daba por ganadora, independientemente de los resultados. Gracias a Dios los resultados fueron favorables y se me reconoció”, indicó la joven, quien ganó la mayoría de los retos a pesar de que casi al comienzo del reality se ausentó por una enfermedad respiratoria.

Con la felicidad a flor de piel, Sarybeth relató que su estrategia fue tener en mente ganar. “Nunca dije voy por el segundo o tercer lugar. Mi meta y mentalidad siempre en cada reto era ganar el primer lugar”.

Repuesta de la sorpresa, confesó que ahora, cuando se ve en el espejo, se siente más segura. “Me gusta lo que veo en el espejo. La verdad mi ropa ya no me queda, nada de mi ropa me queda. (Para la gran final) nos dieron la guayabera y nos dijeron que teníamos que traer pantalón, entonces ya no tenía un pantalón que me quedara. Fui a comprar uno y me sorprendí de la talla que ya era, bajé muchísimas tallas, saber que ya puedo ir a una tienda y que me quede la ropa es bastante satisfactorio, porque había llegado al grado de que no encontraba ropa para mí”.

Madre de tres hijos de 17, 9 y 8 años, Sarybeth reconoció que el verdadero reto comienza ahora. “Atrévete a Perder me dio el banderín de salida. Cuando mis amigos y mi familia me dicen: qué sigue, les digo que ahora sí empieza el reto, porque en un reto la competencia te motiva, sabes que cada semana tienes que cumplir un objetivo, pero de ahora en adelante el reto es conmigo misma, ya no habrá nadie atrás que me diga ‘allí viene Brenda, allí viene Lizbeth que te pisan los talones’. Ya es un reto personal a eso me quiero enfocar. No quiero regresar al punto en el que estaba”.

Luis, quien se emocionó al punto del llanto, admitió sentirse contento con el resultado, aunque no lo pudo compartir con nadie cercano, pues su familia no lo pudo acompañar. “Mi familia no pudo estar conmigo, pero me apoya, sabe que estoy en esta competencia y siempre tuvo la firme determinación de que yo iba a ganar”.

También señaló que Atrévete a perder le sirvió no solo para bajar de peso y mejorar sus hábitos sino también para forjar su carácter.

Acerca de cuál fue su estrategia, señaló que fue empezar desde cero, conocer a sus compañeros al grado de saber cómo iban a reaccionar en cada reto. “Y dije: De aquí soy y vengo a ganar”. Y le funcionó, pues fue el vencedor de la mayoría de los retos hasta dejar en el camino a los demás participantes.

Reconoció que el cambio que ha tenido es impresionante. “Es algo que sabía que iba a poder lograr y llegando a esta etapa de vida saludable ya no voy a querer irme, sino mantenerme en este peso, esto es lo que yo pienso cuando me veo al espejo (…) Seguiré entrenando, no dejaré el gimnasio. La vida que ahora estoy llevando me gusta y no la voy a dejar”.

Sarybeth y Luis se llevaron más de 15,000 pesos en premios, incluyendo un año de gimnasio, seis meses de consultas con un nutriólogo, tres sesiones completas en M&E Spa, dos masajes en GurogoMID, un vale de consumo por $1,000 en el restaurante San Bravo, una tarjeta de regalo para un nuevo guardarropa con valor de $3,000.— Iván Canul Ek