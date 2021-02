Mérida, “como un sandwichón”

Elementos unidos entre sí aunque sean diferentes

En la cápsula “Miradas en el tiempo de ProHispen” Raúl Rivero Canto habla del valor y la unidad de Mérida:

“El 6 de enero pasado, la ciudad de Mérida cumplió 479 años de haber sido fundada por Francisco de Montejo “El Mozo”. Es una auténtica ciudad histórica, es decir, en la que todo el tejido urbano va presentando a lo largo de su desarrollo las etapas de su construcción. No siempre se da esta situación. En algunos casos, el centro llamado “histórico” no tiene que ver con los conjuntos habitacionales desarrollados en su periferia. En este caso nos estaríamos topando con algo, haciendo la analogía gastronómica, similar a un pastel imposible o un chocoflan, donde dos etapas que no tienen relación entre sí comparten el mismo lugar. Por el contrario, las ciudades históricas como Mérida se parecen más a nuestro tradicional sandwichón, donde cada capa va aportando su propio sabor, su propia textura, pero la suma de todas ellas da como resultado un solo platillo; así, nuestra ciudad puede ser vista como la suma de todas sus etapas o, tal vez, también pueda ser vista como el libro en el cual la suma de todos sus capítulos, incluso aquellos amargos, también da como resultado una sola historia.

“Es por eso y en reconocimiento al valor histórico, artístico y arquitectónico de nuestra ciudad que en octubre de 1982, en las últimas semanas de su sexenio, José López Portillo emitió el decreto de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Mérida, zona federal que comprende 8,795 metros cuadrados, dentro de los cuales existen 3,906 monumentos relevantes en algún grado y de los cuales casi 600 son de alto valor nacional, entre ellos desde luego destacan algunas de las casas antiguas coloniales que conservan dentro de ellas algunas piedras de nuestro pasado prehispánico; también destacan importantes templos, como la Catedral de San Ildefonso, la iglesia de Santa Lucía, el ex convento de las monjas concepcionistas, el templo de El Jesús, así como los templos de los barrios y las propias plazas de los barrios como Mejorada, san Cristóbal, san Juan, santa Ana, Santiago, san Sebastián, la Ermita y muchos otros inmuebles. También están incluidos los monumentos de tipo militar, como los arcos coloniales de los cuales conservamos el de Dragones, el del Puente y el san Juan, y desde luego, el siglo XIX está incluido, porque la zona federal de monumentos históricos se prolonga hasta el Norte, pasando por todo el Paseo Montejo”,hasta llegar al antiguo pueblo de Itzimná. De esa manera se puede ver el reconocimiento al valor y al crecimiento de la ciudad de Mérida, pero también es importante destacar su unidad, porque en medio de la diversidad de monumentos, forman una sola ciudad, Mérida, con 479 años de desarrollo y esplendor.