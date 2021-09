Meridiano Zero ofrece espacios para coworking, networking, estudios de grabación y más

El networking, un concepto utilizado desde 1947 para conectar personas, es hoy en día una herramienta de negocios que permite a las empresas generar redes entre sí y buscar socios comerciales.

“Es un espacio que une dos grandes visiones, por una parte la necesidad de establecer vínculos de negocio, a través de una sinergía dinámica, y por otra parte, la importancia de cultivar entre nuestros clientes una constente actualización y desarrollo personal, esto en un entorno lúdico y creativo” señala Olga Ingrid Robles Almaraz, Sergio Rubén González Flores y Ramsés Alejandro Rodríguez Almaraz, fundadores de Meridiano Zero, empresa que brinda distintos servicios de negocios: networking; coworking; capacitación; asesoría y consultoría, grabación y edición de música, video y podcast, boutique, entre otros.

En entrevista con el Diario, señalan que Meridiano Zero es un concepto global que nació con la idea y la necesidad de crear un espacio donde converjan múltiples negocios.

Ubicación y áreas de Meridiano Zero

Para ello, el lugar cuenta con diferentes áreas, incluyendo una sala de conferencias y capacitación, salas de trabajo, oficinas privadas, ludoteca, biblioteca, filmoteca, un estudio de grabación de podcast y patios en donde se imparten sesiones de yoga, entre otras actividades.

Dichos espacios, se pueden rentar por día, por hora y hasta por mes y para ello cuentan con un sistema de membresías que se adapta a las necesidades de sus clientes; es decir, uno puedehacer uso de las instalaciones para trabajar una o un par de horas, para una reunión con algún cliente, una junta, conferencia, capacitación, networking, eventos culturales, artísticos y deportivos, y podcast.

Además, es de destacar la estratégica y excelente ubicación de Meridiano Zero, que es en la colonia Montecristo de esta bellísima Ciudad de Mérida, Yucatán.

Impulso para negocios

Meridiano Zero comenzó a operar en la Ciudad el pasado 8 de julio, y desde entonces ha tenido buena aceptación por parte de empresarios y emprendedores, e instituciones, aseguran sus fundadores.

“La aceptación ha sido bastante buena porque nos han manifestado que necesitaban un espacio donde te puedas dar a conocer, donde poder crecer (...) Hemos tenido importantes alianzas. Los eventos que se han realizado han tenido una excelente respuesta, precisamente porque el concepto holísitico (multinegocio) básicamente es, en parte, innovador”.

A su vez, señalan, que este proyecto ha impulsado a muchas personas que creían que era muy muy difícil o a veces hasta imposible tener su propio negocio.

A la fecha, se han acercado a Meridiano Zero no solo emprendedores, sino también empresarios, así como instituciones de gobierno, con quienes se han celebrado convenios de vinculación, pues es fundamental para esta empresa promover la interacción, no sólo con el sector empresarial, sino también con los distintos niveles de gobierno; y desde luego, con las instituciones educativas, esto para fomentar en las nuevas generaciones una actitud emprendedora y empresarial. Como muestra de ello, manifiestan con alegría que, recientemente se gestó una vinculación con el Instituto Tecnológico de Tizimín, Institución Educativa adscrita al Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

En el caso de las empresas, si bien cuentan con espacios propios para el desarrollo de sus actividades, señalan que Meridiano Zero representa un espacio alternativo, que a manera de un recinto, hace una propuesta diferente y audaz para que los colaboradores y ejecutivos de estas empresas, pueden desarrollar sus habilidades de manera libre y creativa, hacer uso pleno y disfrutar de las instalaciones, con un buen café por las mañanas.

“Eso queremos de Meridiano Zero, que se convierta en un espacio en donde, además de generar negocios, se provoque el crecimiento personal y empresarial.”

El lugar también está pensado para quienes trabajan en sus casas y no tiene internet o no tienen un Internet de alta velocidad, y necesitan estar en una videoconferencia; requieren atender a un cliente ofreciéndole instalaciones agradables y profesionales; hacer uso del salón de capacitación; grabar algún curso de capacitación; grabar podcast, en fin, las posibilidades son infinitas.

Para más informes se pueden visitar las redes sociales de Meridiano Zero en Instagram y Facebook.

(I.S.)