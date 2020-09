Meteorito choca contra la atmósfera de la Tierra y rebota (Vídeo)

MÉXICO.— El planeta Tierra está constantemente amenazada por rocas espaciales, sin embargo, cuenta con un escudo protector, por supuesto nos referimos a la atmósfera.

Debido a un vídeo que muestra como hace unos días un meteorito chocó contra la atmósfera y rebotó al espacio, es que los especialistas aprovechan este suceso para promover la conciencia hacía su cuidado.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it ‘bounced’ back into space



➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9