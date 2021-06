¡Método extremo para adelgazar! Crean candado para los dientes

Con este dispositivo la persona solo podrá sobrevivir a base de una dieta líquida, pues el candado solo permite abrir la boca 2 milímetros

NUEVA ZELANDA.— Perder peso y tallas no es una tarea sencilla, sin embargo, siempre existen alternativas para lograr este objetivo. Uno innovador dispositivo que han creado en Reino Unido y Nueva Zelanda se ha convertido en una opción que algunas personas ya están pensando usar.

Se trata de una especie de candado que cierra los dientes, que de acuerdo con investigadores de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, este aparato ayudaría a perder 6.36 kilos en 2 semanas, pues solo le permite a la persona que lo porta abrir la boca solo 2 milímetros por lo que se ve obligada a llevar una dieta líquida.

Es un pequeño dispositivo hecho de acero inoxidable, pernos, imanes y cemento de ortodoncia. Este se coloca en los dientes molares superiores e inferiores para cerrar la boca. Además, el aparato llamado "DentalSlim Diet Control" es hecho a medida y colocado por un dentista, según explica Paul Brunton, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Otago.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la Universidad de Otago en colaboración con científicos británicos, las personas que se ofrecieron a probar el dispositivo perdieron 6.36 kg en tan solo 2 semanas. Es por ello que Brunton indicó que este candado será una herramienta eficaz para quienes luchan contra la obesidad.

No obstante, este "método" ha generado polémica ya que algunos nutriólogos consideran que es una medida extrema para perder peso. Pero Paul señaló que este aparato permite hablar sin problemas y en caso de emergencias se puede remover sin dificultad.

Debido a la crítica en la que se ha visto envuelto este peculiar dispositivo como el comentario de la nutrióloga Raquel Lobaton, quien tachó este aparato como "un método de tortura para que la gente adelgace", la Universidad de Otago a través de Twitter indicó que el candado para los dientes solo está recomendado para quienes necesitan someterse a cirugía.

Recordaron que su objetivo es ayudar a combatir la obesidad de forma segura, y que éste puede ser de utilidad para una persona que piensa o tiene que someterse a una cirugía de pérdida de peso o a quienes tienen diabetes.

To clarify, the intention of the device is not intended as a quick or long-term weight-loss tool; rather it is aimed to assist people who need to undergo surgery and who cannot have the surgery until they have lost weight.