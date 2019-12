México, segunda finalista en Miss Universo 2019

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La sudafricana Zozibini Tunzi se alzó como la gran ganadora de Miss Universo 2019.

En la gala celebrada anoche en los Tyler Perry Studios de Atlanta, Georgia, Tunzi pasó por encima de la mexicana Sofía Aragón y la puertorriqueña Madison Anderson, segunda y primera finalistas.

“Crecí en un mundo en el que las mujeres que lucían como yo, con mi tipo de piel y cabello no eran capaces de considerarse hermosas y creo que es tiempo de que eso termine. Quiero que los niños me vean y vean mi cara y se vean a ellos mismos reflejados”, dijo Tunzi minutos antes de saber que sería la ganadora.

Tunzi fue coronada por la filipina Catriona Gray, Miss Universo 2018, luego de ser elegida por una comisión integrada únicamente por mujeres, entre ellas la actriz Gaby Espino, Miss Universo 2007 Riyo Mori y la experta en belleza Sazan Hendrix.

Por quinto año la conducción estuvo a cargo de Steve Harvey, quien bromeó en más de una ocasión sobre el incidente que vivió en 2015 cuando se equivocó al anunciar a Miss Colombia en lugar de Filipinas como ganadora. “Éste puede ser mi último año. Estoy cansado de venir aquí, yo cuento chistes, ésa es mi carrera, si veo algo chistoso lo digo”. Sus comentarios no fueron del todo acertados; en una de sus intervenciones dijo que el mundo ya lo había perdonado pero “la gente del cartel está molesta conmigo”, aparentemente refiriéndose al cartel de drogas.

La jalisciense Sofía Aragón se fue abriendo paso a lo largo de la noche. Primero colándose entre las 20 mejores para luego llegar a ser la segunda finalista. Aragón aseguró que quería tener un impacto positivo en el mundo. “Cuando era pequeña mi mamá me decía que hablaba hasta dormida y ahora me dedico a eso y creo que Miss Universo es una plataforma femenina, una de las más importantes del mundo y no están buscando una modelo, buscan un modelo a seguir”.

Después de desfilar en traje de baño y vestido de gala, Sofía fue seleccionada como una de las cinco finalistas junto a Tailandia, Colombia, Puerto Rico y Sudáfrica.

En la recta final sorprendió al lucir un vestido de pedrería, que deslumbró en la pasarela al hacer un “reveal”. Era la etapa de vestido de noche, antes de la ronda de preguntas, cuando Sofía impactó al aparecer con el vestido largo color rojo con aplicaciones de cristal.

Al ritmo de “Living in a Dream” de Selena, caminó por la pasarela con el diseño de Fher Santos cuya sobrefalda estaba hecha de olanes y que se retiró con una impresionante vuelta.

En la cuenta de Twitter de Mexicana Universal se compartió un vídeo con parte del proceso de confección.

En la ronda final Sofía Aragón eligió un vestido plateado con aplicaciones de cristal y detalles en hombros y espalda, también creación de Fher Santos.

Aunque México logró colocarse en la anhelada tercia final junto a Tunzi y Anderson, y a pesar de las porras de la audiencia, el triunfo fue concedido a Sudáfrica, país que con éste ya suma su tercer título.

