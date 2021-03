Milenial busca dirigir la ONU

“Soy la voz de los vulnerables que son ignorados”

NACIONES UNIDAS (EFE).— Tiene 34 años, trabaja como auditora en Naciones Unidas y quiere ser la próxima secretaria general de la organización. Arora Akanksha es la primera milenial que opta a dirigir la ONU, una organización que hoy en día está fallando a quienes más debe proteger, según defiende en una entrevista.

La candidatura de Arora parte “a priori” con pocas posibilidades frente a una más que probable reelección de António Guterres, que aspira a un segundo mandato, pero esta joven canadiense de origen indio insiste en que su apuesta busca mucho más que abrir un debate.

“Creo en mi candidatura y creo en lo que puedo aportar. Soy la voz de los vulnerables que son ignorados por el sistema. Represento a aquellos a quienes nadie está escuchando”, recalca.

Por ahora, sin embargo, no está del todo claro si tan siquiera podrá realmente competir, pues Naciones Unidas solo confirmó como oficial la candidatura de Guterres planteada por Portugal, mientras que no dejó claro qué ocurrirá con las cuatro personas (no todos sus nombres se hicieron públicos) que se presentaron a título individual.

Arora explica que se puso en contacto con las autoridades de Canadá y espera que respalden su apuesta.

Su poco habitual perfil para el cargo (joven, mujer, sin experiencia diplomática) es a su juicio una de sus bazas: “Tuvimos 75 años en los que dimos este puesto al mismo tipo de persona sin profundizar en ningún área significativa”, defiende.

A lo largo de toda su historia, el cargo de secretario general de la ONU tuvo un perfil claro, pues todos fueron hombres, ocuparon puestos destacados en sus países o en organizaciones internacionales y el más joven tenía 47 años al ser elegido.

Arora Akanksha defiende que es hora de que esta generación (nacida entre principios de los años 80 y mediados de los 90) empiece a participar más en la toma de decisiones.



También asegura ofrecer una verdadera “perspectiva global” a la organización dada su biografía. Arora, de 34 años de edad, nació en la India, descendiente de refugiados originarios de Pakistán, y creció ahí, en Arabia Saudí y en Canadá.



Y se ve además como una representante de los empleados de la ONU, donde ha trabajado durante los últimos años como auditora, y a quienes cree que no se está poniendo en condiciones de lograr éxitos a pesar de su compromiso con los objetivos de la organización.

Ningún secretario apto



Arora compara el cargo de secretario general con el de jefe administrativo y cree que, hasta ahora, Naciones Unidas nunca ha elegido a nadie con ese perfil, alguien capaz de asegurar que esa gran maquinaria funcione de la mejor manera.



“La ONU se creó con grandes intenciones para dar paz y seguridad al mundo, defender los derechos humanos, llevar oportunidades de desarrollo a todos los países y servir como guardián del Estado de Derecho, pero hoy no estamos cumpliendo ninguna de esas premisas”, lamenta la joven.



Destaca que hoy el mundo tiene el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, que los programas humanitarios no están cumpliendo sus metas, que millones de personas no ven esperanzas de progreso y que las desigualdades no dejan de aumentar.



Según defiende, Naciones Unidas tiene recursos suficientes para ofrecer mucho más, pero está lastrada, entre otras cosas, por un despilfarro burocrático que hace que solo 30 centavos de cada dólar que se gasta se dirijan directamente a las causas que se buscan atender.



La ONU, a su juicio, tiene “el mejor talento humano del mundo y lo que falla es un liderazgo que no va con los tiempos”.



Para Arora, la pandemia de Covid-19 ofrece un momento para que el mundo reflexione sobre las instituciones internacionales que creó y decida cómo quiere que sean en el futuro.



“Yo creo que los Estados miembros tienen apetito de cambio, de dar el mayor valor posible a los dólares de sus contribuyentes y el mayor valor posible para la gente, así que creo que este año estarán a la altura y elegirán al mejor candidato para este trabajo”, señala.— EFE