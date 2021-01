Mitos fundadores de las culturas, tema de un libro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El historiador Enrique Florescano (San Juan de Coscomatepec, Veracruz, 8 de julio de 1937) desde siempre ha tenido un interés particular por el México prehispánico; sin embargo, una de sus más recientes investigaciones culminó en el libro titulado “Dioses y héroes del México antiguo”, en el que hace un recorrido por los mitos fundadores, las divinidades que crearon y ordenaron el mundo, y los ritos y la forma de organizar el tiempo.

El doctor en Historia por la École Pratique des Hautes Études de la Universidad de París e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores explica que en su libro (Taurus) habla de varios tipos de dioses: aquellos seres “intangibles”, los “antropomórficos” y otros que son los fundadores de “nuevos reinos”.

¿Los dioses tuvieron una función específica?

Están los dioses que crearon el mundo, que crearon la separación del cielo y la tierra. Son los dioses creadores por antonomasia y esos dioses no tienen cuerpo, son intangibles, viven en las alturas más grandes y están en la oscuridad. Después hay otra etapa en la que hubo dioses más cercanos a las necesidades humanas, esos dioses se vuelven antropomórficos, porque los dioses los hicieron los hombres a su imagen y semejanza, pero son los dioses que crearon el agua, el fuego, los alimentos esenciales. Además fueron los dioses de pueblos distintos, porque cada pueblo inventó su propia imaginería religiosa. En la etapa tres, los dioses ya no son el tema principal de sus crónicas, historias, leyendas y mitos sino que son los fundadores de nuevos reinos, los creadores de grandes poderes terrestres, de grandes coaliciones políticas y la mayoría de los gobernantes adquiere la imagen de los dioses para ser tan poderosos como ellos.

¿Hubo algún dios específico que sobresaliera?

Uno de los más reconocidos de toda Mesoamérica es el dios del maíz. Es el más venerado, conocido, mitificado, representado. Está en todas partes y ahí sí podemos reconocer su historia mítica, está representado desde los primeros pueblos antiguos hasta hoy que se sigue cantando y haciendo cuentos sobre él.

En su libro dice que los dioses son "ideaciones humanas"... ¿Hoy habría condiciones para el surgimiento de nuevos dioses?

Todos los tiempos están apareciendo nuevos dioses. Son respuestas que el ser humano quiere recibir cuando se encuentra ante lo que no comprende, ignora, lo amenaza o hace sufrir. No creo que haya seguidores de nuevas interpretaciones de lo que es la divinidad, pero tenemos las siete o 10 religiones más importantes del mundo que siguen vigentes, aunque ya han decaído. Ahora otras cosas sustituyen a los dioses, como el entretenimiento, que nos domina y dirige nuestras conductas y gustos, demandas, alimentos, etcétera.

Con este libro ¿cambió su forma de pensar sobre las deidades mesoamericanas?

Sí se transformó, porque en estos años me vi obligado a estudiar otros avances de distintas disciplinas que nos han ayudado a comprender mejor el pasado de nuestras sociedades antiguas. Ha habido un avance tremendo en la ciencia para la lectura de los códices, de los monumentos y la pintura, historia de la región y demás y para una gente de mi edad representa un gran reto tratar de interpretar y leer bien esos textos nuevos que nos dan una nueva interpretación del pasado.

Se habla de heroínas, ¿a qué atribuye esa disparidad en los estudios?

A la antiquísima tradición de darle un lugar secundario a la mujer, de imponerle trabajos y no reconocer sus tareas, de imponerle todas las obligaciones y no reconocerlas. Dentro de los mayas sí hubo reinas, pero diosas que tuvieran la importancia, fuerza, significación, el valor de los hombres, no. Siempre ha sido una sociedad machista donde están todos los prejuicios acumulados en la mujer. A la mujer siempre se le atribuye todo lo malo, lo débil y se dignifica al hombre en todas las otras tareas y se le da el primer lugar. La subyugación y humillación de la mujer es una tradición milenaria.