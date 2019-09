Moda inspirada en el “Chapulín Colorado” en Nueva York

NUEVA YORK.- El diseñador Ricardo Seco presentó en Nueva York su nueva colección para hombres y mujeres inspirada en el “Chapulín Colorado”.

Seco revivió la infancia de muchos con su propuesta “Astucia”, frase del “Chapulín” con el que crecieron generaciones y que sobrepasó la frontera de México para ser adoptado por latinos en diversos países.

¿Quién no recuerda sus célebres frases de “no contaban con mi astucia”,”chanfle”, “síganme los buenos”, “que no panda el cúnico”, dijo el diseñador mexicano.

La propuesta de Seco llevó la imagen del “Chapulín” impresa en sudaderas y camisetas en las que el personaje, creado por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), aparece en el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad.

“Yo soy México”

Fiel a sus diseños urbanos desde que lanzó su firma en Nueva York en 2012, bajo el concepto “Yo soy México”, Seco presentó camisetas, sudaderas así como chaquetas de piel para hombres.

Además imprimió algunas de las célebres frases del personaje, que aparecía luego de que se escuchara el “¿y ahora, quién podrá defenderme? como ocurrió al inicio del desfile.

Chaquetas deportivas y camisas

También contó con chaquetas deportivas con capuchas y camisas “oversize” con la imagen del súper héroe o el corazón con la “CH”, que llevaba en su vestimenta roja y amarilla, así como pantalones de pata ancha a la rodilla que combinó con leggins blancos en los que se repetía el símbolo del personaje en rojo o negro en un desfile que revivió la música de la famosa serie de televisión.

Seco propone vestir a la mujer con elegante conjunto de chaqueta y pantalón de pata ancha “bell bottom” de piel o a mitad de pierna, rojos, como el uniforme del súper héroe o en negro, pero también con pantalón deportivo a la rodilla “mountain bike”, con chaqueta corta.

50 años del “Chapulín Colorado”

“Crecí con él”, dijo previo a su desfile para agregar que el próximo año se celebra el 50 aniversario del nacimiento del “Chapulín Colorado” y por ser su colección para el 2020, le rindió tributo de esta forma a un héroe que siempre tenía miedo y que a veces dificultaba la situación pero al final, todo salía bien.

“Siempre me inspiro en algo de México, qué mejor que este personaje, que no sólo es nuestro sino de Latinoamérica”, indicó el modisto que contó entre el público con Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaño, su esposa Kristel Padilla, Marcela Palomar, directora del Grupo Chespirito y la ex Miss Universo de México, Lupita Jones.

¿Quién podrá defendernos?

“Creo que en este tiempo que estamos viviendo hace falta tener este tipo de héroe que son nobles, que siempre tienen una intención de ayudar. Ahora todos podemos preguntarnos ¿y ahora quién podrá defendernos?

Tanto en México, como en Estados Unidos, como en Venezuela, como en todos lados. Es como si él supiera lo que está ocurriendo”, indicó el diseñador, quien recordó que llamó “Astucia” a su propuesta por una de las populares frases del personaje.

Gómez Fernández dijo que no deja de sorprender después de tantos años el impacto que sigue teniendo esta figura.