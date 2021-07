Moda yucateca en Nueva York

Asiste Amarantho Mexico al ASC Fashion Week

Los colores, la tradición, la belleza y el espíritu de los bordados característicos de los textiles yucatecos estarán presentes en septiembre en Nueva York cuando una cuidadosa selección de diseños de la marca Amarantho Mexico, de los diseñadores Emir Artho y Ahron Contreras, se exhiba en el marco de la edición 2021 del ASC Fashion Week.

La pasarela, una de las más importantes de la industria de la moda en el ámbito mundial, reúne a los más destacados diseñadores del orbe, quienes durante una semana ofrecen una muestra de sus más recientes creaciones, dictando con ellos la tendencia de la moda global.

En esta ocasión, Amarantho Mexico participa como firma invitada de Latinoamerica, una iniciativa que lanza cada año la organización de la Semana de la Moda en Nueva York para presentar propuestas innovadoras, diferentes y atractivas, al nivel de los estándares que se presentan en este evento.

Exaltación del bordado yucateco

Emir, de Mérida y Ahron, de San Felipe, son la mancuerna creativa de esta empresa cuya tendencia gira en torno a la exaltación de la tradición del bordado yucateco, llevado a una revolución creativa de los diseños cuya tendencia es nuevas formas con mismas técnicas.

“Para nosotros fue una gran sorpresa ser considerados para participar en este evento en el que la tradición textil y la pujante rama del diseño yucateco serán representados en una selección de 10 creaciones que enviarán a Nueva York para la Semana de la Moda y que se presentaran del 10 al 12 de septiembre”, explicó Emir.

Emir Artho explicó que debido a la pandemia y a cuestiones económicas no les será posible a ambos creativos yucatecos asistir al ASC Fashion Week, sin embargo una selección cuidadosa de sus mejores obras sí serán exhibidas gracias a las facilidades que los organizadores les brindaron.

Alto costo

No obstante, Emir reconoce que una aventura de esta magnitud supone un costo económico para los dos, pues deben cubrir gastos de embarque, logística, pasarela y modelos —deben aportar 2,000 dólares, por lo menos 1,000 para el envío—, de manera que para reunir fondos se está organizando una serie de actividades y dinámicas con varios premios.

“Se está organizando una gran rifa cuyos premios son algunas de nuestras creaciones, además, con el apoyo de amigos fotógrafos y artistas, estaremos ofreciendo premios adicionales como rifas del diseño y confección de vestidos de la línea Amarantho Mexico, que incluirán sesiones fotográficas y un show cómico”, indicó el diseñador.— Emanuel Rincón Becerra

“Ha sido un año muy difícil para la moda, el Covid y el confinamiento no permite la organización de eventos sociales que son el mercado natural de nuestras creaciones, no podemos rentar, no podemos vender, prácticamente sobrevivimos con los ahorros y ahora que se da la oportunidad de enviar nuestros diseños a este gran escaparate internacional, necesitamos el apoyo del público para recaudar fondos”, mencionó Emir en una entrevista.