Monseñor Patrón Wong celebra su cumpleaños 61

Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Sagrada Congregación del Clero, se reunió ayer por la mañana con los hermanos maristas en la capilla de la casa Marista en un desayuno privado con motivo de su cumpleaños; por la noche ofició una misa en la parroquia de María Inmaculada del fraccionamiento Campestre.

A la iglesia asistieron más de 400 fieles para celebrar con monseñor Patrón Wong su cumpleaños número 61.

Las muestras de cariño hacia el arzobispo no se hicieron esperar, aunque llegó a pocos minutos de que inicie la celebración eucarística, se dio el tiempo para agradecer a las personas que lo esperaron, aprovechó para darles la bendición y tomarse fotos de recuerdo.

“Estoy muy agradecido con Dios por la vida y con todas aquellas personas que Jesús con su gran amor me ha hecho rodear, me ha rodeado de una familia, de grandes amigos de la escuela, de grandes compañeros en la vocación sacerdotal que he aprendido a amar como hermanos y hermanos sacerdotes yucatecos”, declaró.

Monseñor también valoró “la experiencia de vivir, convivir, participar con tantas familias yucatecas de tantas partes del Estado y por supuesto con personas de la vida consagrada. Me hace sentir que desde que nací Dios me hizo experimentar que soy hijo de Dios y parte de una gran familia, la familia que es la Iglesia, la Iglesia que camina, que vibra, que crece, que trata de ser testigo del evangelio en Yucatán, toda mi vida ha sido una formación tanto humana, cristiana y después sacerdotal que vi en Yucatán”, dijo monseñor antes de oficiar la misa.

A la celebración lo acompañaron su madre María del Carmen Wong, su hermana, familiares y amigos cercanos del arzobispo.— Ernesto Pinzón Franco