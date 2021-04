Monseñor yucateco Fermín Sosa es nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea

“Adonde me envíen aquí estoy para hacer tu voluntad”, dijo a Dios monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez cuando supo que el papa Francisco lo había nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea.

Su principal misión en ese servicio será representar al Santo Padre ante la Iglesia local y el gobierno.

“Es una responsabilidad muy grande que se la confiamos a Dios para que Él nos dé la fortaleza y los instrumentos para llevar al cabo bien nuestro servicio a la Iglesia Universal”, declaró ayer el sacerdote, originario de Izamal, al Diario desde Belgrado, Serbia, donde hasta ahora está asignado.

Al abundar sobre su nombramiento, paralelo al de arzobispo titular de Viruno, monseñor Sosa Rodríguez admitió que tiene la ilusión de recibir la ordenación episcopal en Yucatán, de manera especial en Izamal.

“Mi ilusión sería hacerlo allá; si no, lo pongo en manos de Dios. Qué mejor para mí que regresar a mi tierra”, declaró el sacerdote, que añadió que aún no se tiene fecha para la ceremonia, después de la cual viajaría a Papúa Nueva Guinea.

“La ordenación podría ser a finales de junio o en la primera semana de julio, dependiendo de las condiciones sanitarias. Rezo a Dios para que sea en el convento de Izamal”, manifestó.

Monseñor Sosa explicó que quienes forman parte del cuerpo diplomático vaticano no esperan ser nombrados nuncios, “sabemos que puede llegar pero no es que deba llegar”. Sin embargo, cuando ocurre “es un gran honor”.

En Serbia sirve de consejero de la nunciatura, a la que llegó hace un año y ocho meses. “La verdad fue una sorpresa que me hayan informado que el Papa me eligiera para ser nuncio apostólico y se le agradezco”.

Recordó que Papúa Nueva Guinea fue el primer país al que lo enviaron como agregado y ahí permaneció cuatro años y medio. “Me gustó muchísimo. El que me hubiera gustado no significa que no fuera difícil por la situación social y económica que se vive”, reveló.

“Fue una misión de la que aprendí mucho, me la llevo en mi corazón”.

El primer año de servicio se desempeñó como agregado y después, como secretario. La experiencia, aseguró, le ha ayudado en su servicio en otros países.

“La misión de un sacerdote es llevar la Palabra de Dios con su comportamiento y alegría, que representa ser cercano a Cristo, darse por el bien a los demás en las situaciones más difíciles”.

“En Papúa Nueva Guinea y África se ve la realidad difícil en la cual los sacerdotes dan todo por el todo”.

Para los feligreses del país océanico él “estará siempre disponible para ellos, para lo que Dios quiera”.

“En este servicio, pero también en la Iglesia sacerdotal, al sacerdote le deben gustar dos cosas: la aventura y las misiones. La aventura porque no sabes a lo que te enfrentas cuando llegas (a un lugar), tienes que estar abierto a recibir y no asustarte de lo que vendrá”.

“Y la misión es parte del ADN de la Iglesia. La Iglesia nace misionera”.

Se encontraba en Estados Unidos cuando en 2015 el papa Francisco visitó ese país. “Fuimos a visitar la Casa Blanca, el Capitolio, la ONU, los lugares donde iba a estar el Papa para poder hacer el proyecto” del recorrido, explicó. “Agradezco a Dios por esta experiencia”.

“La diplomacia del Vaticano es muy diferente a la de otros países porque nosotros no vemos cuestiones económicas, sino que verdaderamente buscamos la concordia y la paz, la dignidad del ser humano”.

Monseñor Sosa Rodríguez pide a la comunidad que lo sostenga con sus oraciones, como lo ha hecho hasta hoy. “No habría podido llegar hasta aquí si no fuera por el cariño y la oración de amigos, familias, personas de Yucatán”, puntualizó.

Agradeció a los monseñores Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán; Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, emérito, y Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar, por su apoyo, y a los sacerdotes por su cercanía espiritual.

El sacerdote yucateco es hijo de los señores José Alfonso Sosa López y Norma Rodríguez Sánchez, y hermano de José Alfonso (que en paz descanse), Walter, Alejandrina y Juan José.

Recibió el diaconado el 29 de abril de 1998 en la Catedral de Mérida, y el 12 de julio del mismo año el ministerio sacerdotal, de manos del cardenal Darío Castrillón Hoyos, prefecto para la Congregación del Clero, en la Basílica de Guadalupe.

Será el décimosegundo integrante del clero yucateco en recibir la ordenación episcopal, después de José María Guerra y Rodríguez, Leandro Rodríguez de la Gala y Enríquez, Crescencio Carrillo y Ancona, Manuel Escalante Escalante, Domingo Herrera Castillo, Luis Miguel Cantón Marín, Lázaro Pérez Jiménez, Rafael Palma Capetillo, Fabio Martínez Castilla, Jorge Carlos Patrón Wong y Pedro Mena Díaz.— Claudia Ivonne Sierra Medina