Motivados a verse mejor

Arranca “Atrévete a perder” en su temporada tres

Tener una buena salud, conseguir un mejor trabajo y hasta lucir el vestido de novia perfecto son los motivos de algunas de las personas que ayer adicionaron en busca de un lugar en la tercera temporada del reto “Atrévete a perder” de Diario de Yucatán, que arrancará la primera semana de octubre.

Rolando Guillermo Medina Santamaría, de 34 años y empleado de la Secretaría de Educación, fue de los primeros en llegar al Parque Ecológico del Poniente, donde se llevó al cabo el primer cásting, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

Rolando, vecino del Centro, se presentó con su esposa y dos hijos, que, dijo, son su motivación para reducir los 140 kilos que ahora pesa.

“Hace un año una amiga me comentó del reto, pero en ese tiempo no me pude inscribir por cuestiones personales. Esta semana escuché la propuesta nuevamente y me animé, y con la motivación de mi esposa y mis hijos aquí estoy”.

Rolando señaló que varias veces ha intentado bajar de peso, pero le ha resultado una tarea complicada. “A veces como padre de familia te enfocas a darle a tus hijos lo mejor y tú te descuidas”.

Arilú del Carmen Vázquez López, oficial del Registro Civil de Abalá, también era delgada cuando tenía 18 años. Pero después de ser mamá aumentó de tallas, algo que le ha costado revertir. Ese objetivo y evitar problemas de salud derivados de la obesidad la motivaron a postularse para la tercera temporada de “Atrévete a perder”.

“Tengo familiares que tienen diabetes, hipertensión o no comen saludablemente. Tengo un hijo también con obesidad y quiero darle el ejemplo, porque ahora él como joven no le presta mucha importancia”.

Arilú lamentó que la gente no se cuide. “Estamos comiendo de todo y, aunque sepamos que nos hace mal, para nosotros es mejor el sabor de algo a que sea nutritivo. Otras veces, cuando subimos de peso empezamos una dieta y no la terminamos porque nos gana la apatía o porque preferimos ver tele con las palomitas”.

Gilda Misty Cabañas Marrufo reveló que una de sus principales motivaciones para reducir tallas es su próxima boda. El vestido que le gusta es escotado y de tirantes, “obviamente tienes que tener una buena figura para lucirlo”, dijo.

Sin embargo, subrayó que también la motiva tener un estilo de vida saludable.

Añadió que a menudo realiza dietas o ejercicios para bajar de peso. “Por temporadas inicio una dieta y cuando bajo lo que tengo que bajar digo: ‘Ya estoy como quiero’ y de nuevo le doy prioridad al estudio y trabajo. Obviamente me descuido y subo de peso y es cuando me asusto, porque ya no me gusto y entonces decido hacer dieta”.

Roberto Ancona Camejo, de 27 años y conductor de Uber, llegó asimismo motivado por su familia, a la que quiere brindarle mayor calidad de vida con un trabajo acorde con sus estudios de ingeniero en Mecatrónica.

“No he logrado muchas entrevistas, pues te hacen exámenes médicos y al tener mucho peso te rechazan, y quiero tener una oportunidad para darle mejor calidad de vida a mi familia”, señaló Rolando, quien desde tiempo atrás presenta sobrepeso y hace tres años comenzó a subir más. “Nació mi hijo y empecé a comer. Siempre me había cuidado, pero ya me excedí. Llegué a los límites. Ahora cargo como 70 kilos de más de lo que pesaba antes. Hoy estoy entre 196 y 200 kilos”.— Iván Canul Ek

Reto

La tercera temporada de “Atrévete a perder” se inicia la primera semana de octubre.

Hoy domingo

Las audiciones para elegir a las ocho personas que formarán parte del reto de Diario de Yucatán continuarán hoy domingo, en el parque de la colonia Alemán.

Horario

Será de 9 a.m. a 5 p.m.