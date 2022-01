Francisco Alberto Marín Manzanero, conocido en el medio yucateco como Paco Marín; murió este martes 18 de enero; según informa a través de redes sociales el colectivo Globo Teatro. El “maestro”, como lo recuerdan quien hoy emiten sus condolencias, cumpliría mañana 73 años.

Trascendió que el escritor se encontraba hospitalizado y que habría fallecido por complicaciones con el Covid-19.

Actor, director, dramaturgo y poeta; Paco Marín nació en Mérida en 1949. Debutó con "Las astucias de Scapin" de Molière, en Ciudad de México. Tenía 19 años. En entrevista con Diario de Yucatán a propósito de sus bodas de oro con el escenario teatral, el maestro compartió que su debut le era inolvidable, pues sucedió un día después de que el hombre llegara la luna.

Su amplia trayectoria lo llevó a recibir en 2019 la Medalla Yucatán 2019, máximo honor que otorgado el Gobierno del Estado.

Justo en ese momento cumplía el sueño de dirigir "Salomé", una obra de la que había estado enamorado, pero que se le resistía al no contar con los actores que él deseaba para interpretar a sus protagonistas.

"Cuando yo vi que se acercaba esta fecha pensé; 'pues ya he hecho muchas cosas que he querido hacer y en 50 años he podido hacer realidad muchos de mis sueños', pero Salomé se me había resistido porque no había encontrado a los personajes, siempre llegan en el momento preciso y me llegaron los actores para hacer este trabajo y en este momento en que estoy celebrando mis bodas de oro con mucho amor", relata.