Muere Vicente Rojo, protagonista del abstraccionismo en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El artista Vicente Rojo falleció por complicaciones cardíacas la tarde de ayer miércoles en Ciudad de México, según confirmó su pareja, la poeta Bárbara Jacobs.

La Secretaría de Cultura lamenta el sensible fallecimiento del diseñador gráfico, pintor y escultor Vicente Rojo, artista que formó parte de la Generación de la ruptura y cuya formidable obra lo convirtió en uno de los más notables representantes del abstraccionismo en México. pic.twitter.com/0IQTuvj49C — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 18, 2021

Rojo (Barcelona, 1932) fue uno de los pilares de la gráfica mexicana de la segunda mitad del siglo XX y uno de los creadores más fecundos de una generación de artistas que sometió a diversas disciplinas a un diálogo que dio forma a la plástica mexicana moderna.

Con gran tristeza informo del fallecimiento de Vicente Rojo, gran artista y enorme ser humano. Un entrañable compañero en El Colegio Nacional. Un fuerte y solidario abrazo a Bárbara, sus familiares y amigos. Descanse en paz. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) March 18, 2021

A los 89 años

El artista cumplió el lunes pasado 89 años.

En un homenaje reciente que le hizo el Gobierno, a través de la secretaría de Hacienda, el pintor abstracto y editor dijo: “Todo lo que he hecho ha sido ayudarme por la vida, ayudarme por mi vida, por mi manera de vivir. Supongo que ya a mi edad la muerte puede andar por ahí, pero no me preocupa”.

"He pasado mi vida tratando de imaginar que siempre estoy comenzando."



Vicente Rojo (1932-2021) pic.twitter.com/jawlJIpeX1 — Ediciones Era (@edicionesera) March 18, 2021

De España a México

Vicente Rojo nació en Barcelona en 1932.

Su padre Francisco, miembro del Partido Socialista, comenzó el viaje en 1939 desde Burdeos rumbo al puerto de Veracruz en el barco Ipanema, un vapor que llevaba en su vientre a otros 994 refugiados españoles, citó El País.

El hombre era sobrino del general Vicente Rojo, último jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano y quien organizó la defensa de Madrid frente a las tropas franquistas.

Murió Vicente Rojo. Extraordinario artista, grande entre los grandes. Contribuyó a la renovación estética de México en los 50 y 60, representante del abstracto mexicano en el mundo. Generoso y entrañable, cultivó amistad y escuela. Tristeza infinita,abrazo a Bárbara y a sus hijos pic.twitter.com/0gEga4i5kb — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 18, 2021

También te interesa: Vicente Rojo, libre y eterno

Su lugar

Rojo tenía 17 años cuando llegó a México.

Sin tener demasiada idea del país que lo acogía, confesó a Elena Poniatowska que al llegar sintió que este era su lugar.

Fallece Vicente Rojo, uno de los grandes artistas plásticos mexicanos contemporáneos. Cómplice de tantas causas con Carlos Monsiváis y otros creadores. Descanse en Paz. Un abrazo a sus seres queridos. pic.twitter.com/kAfbsijBjl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 18, 2021

Conquista azteca

Lo había conquistado la luz maravillosa y el suave trato de los mexicanos.

Se instaló con su familia en la colonia Narvarte, una céntrica urbanización de clase media de Ciudad de México, que ya en aquellos años vivía un pujante boom económico.

Opinaban de todo

A Rojo le llamaba la atención la vida pública de los pintores. “Opinaban de todo: política, historia, educación, deportes”, confesó a la premio Cervantes.

Rojo buscó entre sus conocidos a alguien que le hiciera de maestro.

Lo encontró en Miguel Prieto (1907-1956), quien lo introdujo en el diseño gráfico.

Ha muerto Vicente Rojo, al artista que plasmó las portadas para Las Batallas en el desierto de José Emilio Pachecho; La feria de Juan José Arreola y la mítica portada de Cien años de soledad de García Márquez. #VicenteRojo pic.twitter.com/WFdQ67KoCI — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) March 18, 2021

Camino en el periodismo

Con los años, esta iba a ser una de las huellas definitivas de Rojo en la cultura mexicana gracias al estilo que imprimió en dos periódicos, La Jornada y Unomásuno, a los cuales les añadió un toque personalísimo y un fuerte rechazo a la publicidad.

Así es: Vicente Rojo fue el creador del diseño original de La Jornada y del «sol jornalero». Gracias, Vicente Rojo. https://t.co/16kHvqx8X6 — Hernández (@monerohernandez) March 18, 2021

El fogueo en la gráfica periodística, sin embargo, lo hizo como asistente en el influyente suplemento de México en la cultura, dirigido por Fernando Benítez, uno de los principales intelectuales del país de la época.

La industria editorial también cambió gracias a ERA, un sello que fundó en 1960 con sus amigos, los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate y José Azorín, todos ellos exiliados españoles como él.

🔴 Muere el artista Vicente Rojo. El pintor y pionero en la gráfica mexicana fallece a los 89 años en Ciudad de Méxicohttps://t.co/ocNYiONP6u — EL PAÍS (@el_pais) March 18, 2021

Condolencias

Las condolencias y la tristeza por la partida de Vicente Rojo se externó en los mensajes en redes sociales que personajes del mundo del arte, la política y de la vida periodística y social en la que siempre se apreció su arte.

La plástica del mundo vive la partida de Vicente Rojo Almazán, quien en su momento rompió con lo conocido e inscribió en el México que se nutrió con su llegada una nueva forma de expresión artística. Abrazo con mucho cariño a sus seres queridos. https://t.co/ZX5vOG5pe6 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 18, 2021