Muere Yani Pecanins, la artista y curadora

El arte objeto fue la especialidad de la creadora visual

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La artista y curadora Yani Pecanins falleció ayer. Así lo informó el hijo de la creadora, Dylan, en su muro de Facebook: “Hola a todxs, mi mamá falleció hoy a las 6:00 am en el Sanatorio Español”.

Yani Pecanins fue una artista autodidacta nacida en México, en 1957. Paralelo a su propia obra de arte objeto, instalaciones y libros de artista, realizó curadurías para exposiciones de libros de artista, y también fue maestra en cursos y talleres.

La obra de Pecanins estuvo ligada a la creación y promoción del libro de artista. En 1977 fue cofundadora de la editorial Cocina Ediciones; en 1985 abrió El Archivero- Libros de Artista, espacio dedicado a exhibir, coleccionar y promocionar libros de artista. A partir de 1980 se dedicó a hacer sus propios libros con cartas, fotografías y objetos encontrados, elementos que con el tiempo configuraron su lenguaje.

En 1988 realizó el libro “Un Viaje en Zeppelin”, que relata visualmente una historia íntima y personal, que marcaría su trabajo, de acuerdo con información que tiene en su sitio web la galería de arte El Viaje.

En 1988, Pecanins realizó la exposición “La Habitación de adentro”, inspirada en Ana Frank.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamentó el deceso de la artista, y citó algunas de sus exposiciones individuales: “La habitación de adentro”, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en 1998; “Lost and Found”, en la galería Pecanins, en 2001; “Small Memories”, en galería Pecanins en 2004, y “Paseo de Gracia”, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en 2013.

Sobre su trabajo, la artista decía: “Me gusta trabajar sobre objetos que me ayuden a darle una dinámica particular a mis libros. El hecho de usar los objetos como soporte, implica una manera de decir distinta. La caligrafía a veces se vuelve un dibujo y otras un texto que corre a través de los objetos. Casi todos mis libros son únicos, pero también he hecho varios de tiraje como ‘Un viaje en zeppelin’”.

La velación se llevó al cabo ayer en la funeraria García López, de General Prim y Versalles.