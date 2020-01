Muerte por mal comer

Promueven un mejor etiquetado de los alimentos

La mala alimentación origina las enfermedades que propician el 70% de los fallecimientos por causas de salud en México, según advierten especialistas.

Para mantener a una población alimentada adecuadamente, precisan, se debe tener acceso a alimentos principalmente de origen natural. “Si no va a ser todo natural, cuando menos que los alimentos industrializados que consumimos nos den aporte nutrimental adecuado y que no me genere un riesgo a la salud”, señalan.

Las expertas promueven un mejor etiquetado de los productos alimenticios procesados, a fin de ayudar a los consumidores a elegir bien.

Hoy, el paciente dice “no voy a consumir sal” pero compra jamón, salchicha, quesos y, a final de cuentas, al leer la lista de ingredientes se encuentra el sodio disfrazado.

