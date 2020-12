Muestra a Elvia desde un diván

Ligia Barahona desglosa complejo proceso teatral

El proceso a través del cual el actor va construyendo un personaje es una tarea que demanda creatividad y adentrarse a los rasgos característicos que distinguen su personalidad, pero cuando se trata de entrar en la piel de un personaje histórico la tarea es mucho más compleja y demandante, y es precisamente esto lo que le da un matiz singular al ejercicio escénico que la actriz yucateca Ligia Barahona pone de manifiesto en el ejercicio escénico “Elvia y yo”, que ofrecerá el próximo viernes 18 de diciembre.

Con una trayectoria de 40 años en los escenarios y numerosos reconocimientos, ahora Ligia Barahona nos sale al paso con una mirada íntima —desde sus propias palabras, pues ella es la autora del guión— al proceso que vive el actor en su tránsito al personaje en turno, proceso que muchas veces alcanza tal nivel de compenetración que nos hace preguntarnos ¿es Ligia apoderándose de Elvia o es la activista yucateca hermana del ex gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto quien vive en la actriz?

Desde un diván y sin más compañía de una casi silente psicoterapeuta, Ligia Barahona deja aflorar su sentir en torno al proceso de creación de un personaje con el que se siente identificada por todo cuanto ésta hizo por el empoderamiento de la mujer yucateca desde principios del siglo XX, una “consulta en vivo” a través de una plataforma digital, que a lo largo de 30 minutos nos revela lo que Ligia Barahona hace cuando se va interiorizando en los rasgos distintivos del personaje.

Entrevistada vía telefónica por el Diario, Ligia Barahona nos explica que este proyecto es dirigido por Pablo Herrero y está pensado en una serie de representaciones similares a esta con otros actores y que lleva por título “Mentempsicosis”, y este ejercicio particular de Ligia se ubica en “El Diván: capítulo 1”, proyecto ganador de un apoyo del programa Acciorama de la Secretaría de la Cultura del Estado de Yucatán.

“Se trata de un ejercicio de exploración escénica que habla de un proceso actoral verídico en el que se van adentrando los actores” explicó.

“Pablo Herrero me invitó a participar en este ejercicio y me permitió elegir el personaje que yo deseara y hablar de lo que pasa por mi mente para atrapar la esencia del mismo; me identifico con Elvia Carrillo Puerto, una mujer que hizo mucho por el empoderamiento y los derechos de las mujeres en su tiempo, no sólo en lo político donde luchó por el voto femenino, sino también en cuestiones de educación, salud, control de la natalidad, derechos humanos, derechos de género, sexualidad...”

Es ficción

“El ejercicio es una ficción, no vayan a pensar que es una visión bibliográfica de la vida de Elvia Carrillo Puerto, no; tampoco es un conversatorio, por decirlo de algún modo Elvia es sólo el pretexto. Es más bien un ejercicio escénico donde el actor nos va revelando todo aquello que va experimentando al construir un personaje, con sus conflictos internos y aquellas cosas que parecieran ir en contra del ser humano que lo va asimilando para representarlo. Es por eso que Ligia Barahona da la cara desde el diván al terapeuta para entender lo que le está sucediendo, pues ya no sabe si ella se va transformando en Elvia o es Elvia quien se va apoderando de Ligia”.

Con asesoría escénica de José Ramón Enríquez, “Elvia y yo” se transmitirá en vivo vía Zoom el viernes 18 de diciembre a las 20 horas. Para acceder hay que solicitar informes en Facebook @teatrohaciaelmargen.— Emanuel Rincón Becerra