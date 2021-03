Muestra de apoyo solidario

Una soprano se ofrece a ayudar a un centro médico

PRISTINA, Kosovo (AP).— Cuando ayudaba a su padre a superar el Covid-19, Arta Jashari aprendió el potencial que tiene cada persona de ofrecer esperanza y de asistir a los enfermos.

Jashari, soprano de 32 años, decidió hacerse cargo de su padre Baki, maestro de la Filarmónica de Kosovo, quien tiene diabetes y problemas cardíacos, tras retirarlo en junio de 2020 de la Clínica Pulmonar, abrumada por las infecciones.

La tarea no fue fácil en medio de la cuarentena. Pero la generosidad de los vecinos le permitió contar con comida y otras cosas básicas. Su padre se recuperó en un mes y ella quedó impactada por la compasión de los desconocidos, que la impulsó a retribuir esa generosidad.

Jashari, famosa en su país, decidió donar equipo protector y preguntar cómo podía colaborar con la Clínica Pulmonar. “Le das esperanza a la gente cuando estás allí. Saben que quieres ayudar”, declara la artista.

No tenía conocimientos médicos, pero asistió en lo que le pedían, ofreciendo auxilio a personas tanto en la clínica como en sus casas. A menudo hizo de enlace entre los que se recuperaban en sus casas y el personal médico, incluso dando indicaciones a enfermeras cuando alguien necesitaba asistencia.

Flamur Marku, neumólogo de la clínica, dijo que nadie podía entender “por qué alguien arriesgaba su salud, se exponía al contagio”.

“Incluso cuando usas ropa y equipo protector siempre es peligroso estar en contacto con un paciente con Covid-19”, señala Marku. “Fue algo muy grande lo que hizo”.

Jashari nunca recibió el permiso oficial para ayudar en la clínica, pero todos se hicieron de la vista gorda.

“Nunca pensé si sería un problema el que me contagiase o no, porque creo que la vida de la gente importa más que si me infecto o no”, explica la soprano.

Lo importante, sostiene, es estar allí y asistir a los pacientes, “que ansían tu presencia, porque necesitan mucho apoyo emocional”.

Jashari cursó estudios de canto en Pristina, Berlín y Liubliana. Trabaja con la Filarmónica de Kosovo. Su madre es también soprano.

Dice que extraña la temporada de conciertos, que ahora se realizan más que nada a través de internet o con público muy limitado. Pero la clínica y las traducciones de óperas al albano la mantienen ocupada.

“(En los conciertos) regalas amor y esperanza, hay muchas emociones. Aquí (en la clínica) pasa lo mismo”.

Cantante Solidaridad

Cuesta hacer hablar a Arta Jashari de la ayuda que brindó a los pacientes.

Sin reflectores

La cantante asegura que no lo hace para recibir publicidad.

Humanidad

“Me parece importante que todo el mundo esté pasando por lo mismo y se esté restaurando Ia humanidad en el mundo”.