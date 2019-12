Muestra de talento Modelo

Hacer las cosas diferentes, plus de la Universidad

Alumnos de la Escuela de Diseño de la Universidad Modelo que cursan las licenciaturas en Diseño de Productos, Diseño Interactivo, Diseño de Moda y Diseño Industrial presentaron sus proyectos académicos en el marco de la Expo Modelo Diseña 2019.

La muestra se llevó al cabo en las instalaciones de la Universidad Modelo Campus Mérida y fue inaugurada formalmente por su director general, Carlos Sauri Quintal, quien en su mensaje destacó que la casa de estudios “se está posicionando como la mejor institución en hacer las cosas diferentes”.

Alumnos de todos los semestres de la Escuela de Diseño presentaron ayer alrededor de 40 proyectos en la Expo Modelo Diseña 2019 Alumnos de todos los semestres de la Escuela de Diseño presentaron ayer alrededor de 40 proyectos en la Expo Modelo Diseña 2019 La Expo Modelo Diseña se realizó en la Universidad Modelo Campus Mérida Ing. Francisco López Herrera, Mtro. Cristian René Aguilar Perera, MMDC Magaly Guadalupe Navarro Ávila e Ing. Carlos Elisio Sauri Quintal, MC ❮ ❯

“Hacerlo diferente no necesariamente les va a gustar a todos, no necesariamente la vamos a pasar bien todo el tiempo, pero sí es el laboratorio más cercano a la realidad. La vida no es un escenario perfecto, sino un escenario de aprendizaje continuo”, dijo.

Esfuerzo y trabajo

El maestro indicó a los alumnos que con sus proyectos están confrontando su esfuerzo y trabajo con la realidad. “A veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo que todo mundo necesita y cuando lo ponemos frente a la realidad vemos que no aplica a todos. A veces creemos que tenemos el diseño exclusivo que a todo mundo le va a encantar y encontramos que hay a quien sí y a quien le parece terrible”.

Añadió que lo valioso de la muestra es el proceso que cada alumno vivió para llegar al producto final y el orgullo con el cual lo estaban mostrando.

Los asistentes pudieron admirar alrededor de 40 proyectos realizados por alumnos de todos los semestres. Hubo proyectos relacionados con el desarrollo de iconografía, animaciones, videojuegos, mobiliarios y basados en procesos artesanales y robótica.

Aplicaciones, juguetes…

Otros proyectos fueron aplicaciones que ayudan al aprendizaje de la lengua maya a través de realidad aumentada, videojuego gastronómico, videomapping en maniquí, vídeos promocionales, muebles a partir de material reciclado, set de vasos tequileros y mezcaleros de madera realizados en conjunto con artesanos de Dzityá, bordados a máquina de la comunidad de Kimbilá inspirados en Leonora Carrington y una venda térmica portátil con regulación de temperatura automática.

Entre los productos en exhibición hubo juguetes mexicanos, portatabletas, ban cos ensamblables, marcos para fotos, lámparas de macramé, joyería orgánica, aretes de alambre de plata, sillas y mesas de llantas y mecedoras basadas en la abstracción de las líneas.

El director de la Escuela de Diseño de la Universidad Modelo, Christian René Aguilar Perera, señaló que se busca que los proyectos tengan importancia “desde el punto de vista de la creatividad, del uso responsable de los materiales y que esté identificada con los elementos de la región, pero no tanto de una forma directa sino por ciertos procesos o materiales”.

Tras el acto protocolario se llevó al cabo la pasarela Modelo Runway, cuya temática fue el diseñador español Balenciaga. Las alumnas hicie-ron una reinterpretación de su estilo y lo proyectaron en las prendas. Asimismo hubo una colección de prendas ejecutivas.— Iván Canul Ek

Proyectos útiles

Christian René Aguilar Perera, director de la Escuela de Diseño de la Universidad Modelo, destacó que “la idea de los proyectos es que sean útiles para la gente”.

Acercamiento

Aguilar Perera agregó que otro de los objetivos de la muestra es que los alumnos de los primeros semestres tengan un acercamiento con la gente.

Síguenos en Google Noticias