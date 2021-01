Muestra su amor en maya

“Coox janal” es la frase favorita del arzobispo

Para difundir el Evangelio en estas tierras, el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, se ha adentrado en el estudio de la lengua maya para ser más cercano a los yucatecos.

Es por ello que al inicio de cada celebración eucarística, monseñor da un saludo y lee un resumen de la predicación en maya gracias a un trabajo de traducción.

A pesar de no saber hablar maya, con el paso del tiempo el arzobispo Gustavo Rodríguez ha aprendido algunas palabras. “En este tiempo de las transmisiones (de las misas) en las redes sociales, televisión o radio —que llegan hasta el último rincón de Yucatán— me preocupo por dar un saludo a las personas que hablan maya porque algunos quizá no hablan español, otros quizá sí lo hablan pero les gusta escuchar un saludo en su idioma”. Junto con el saludo, también da un resumen de lo que tratará la homilía.

“Para esto envío el mensaje a un sacerdote y él me lo regresa traducido y con una grabación para que pueda pronunciarlo”, explicó en una entrevista. El sacerdote que apoya al arzobispo es el presbítero Humberto Tun, encargado de la Pastoral Maya y párroco de Maní.

Su avance

Con la práctica, “cada vez se me facilita más y voy aprendiendo palabras pero todavía no lo sé hablar”, dijo.

El prelado entiende la pronunciación maya “cuando son saludos muy concretos, palabras muy sencillas”.

“Cuando voy a los pueblos durante la visita pastoral le digo a la gente que la frase que más me gusta es ‘coox janal’, que significa ‘vamos a comer’”.

Recordó que al viajar a Roma, Italia para recibir el palio arzobispal coincidió con varios sacerdotes yucatecos que estudiaban en el colegio y a uno de ellos le pidió la traducción y la grabación y así fue como pudo practicar el mensaje y pronunciarlo a su llegada.

Aseguró que para él cada día es más fácil la pronunciación porque “me apoyo en la grabación que me dan”.

“El objetivo es que la gente se sienta tomada en cuenta, se sienta valorada y ayudarles a valorar su idioma porque algunos quizá por el desprecio que han sufrido no valoran tanto su origen maya. Por eso es importante darles un estímulo, remarcar que su idioma es valioso”.

Además, Rodríguez Vega considera importante conocer la lengua maya “para que cuando los padres vayan a los pueblos sean capaces se escuchar a la gente y den un mensaje en maya”.

Asimismo, también anima a aprender inglés “porque cada vez hay más turismo en esta tierra”.

Monseñor Rodríguez Vega originario de Monterrey, Nuevo León, comentó que pronunciar la maya es difícil “pero, como todo, con la práctica logra”. Y es que el arzobispo domina el idioma italiano y el inglés en un 90%. También conoce el latín y aunque no lo usa “ayuda a aprender otras lenguas sobre todo las romances, como el italiano”.

En el Seminario Conciliar de Yucatán se enseña inglés y maya, y dada su importancia, aumentará el número de clases de ambos idiomas.— Claudia Sierra Medina