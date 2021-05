Mujeres crean cerveza feminista que ayuda a salvar vidas: Impetuosa

Impetuosa, pone la lupa en el problema de la violencia que atraviesa la vida de las mujeres en distintos contextos.

OAXACA.— Mujeres cerveceras de distintos territorios se reunieron para crear una cerveza de edición especial: Impetuosa, con la intención de colaborar con asociaciones civiles dedicadas a la atención de mujeres que viven violencia.

Cómo nace la idea de crear Impetuosa

Se trata de una cerveza estilo "english porter", con 4.6% de porcentaje de alcohol, cuyo sabor tiene tonos de caramelo y granos tostados.

Las ganancias serán destinadas a Hogar Comunitario Yach’il Antzetic, A. C., dedicado a acompañar a mujeres indígenas que viven violencia de género y embarazos no planeados, así como a Mujeres Libres Colem, A. C., dedicada a atender y analizar la violencia estructural feminicida.

Movidas por la sororidad, tres iniciativas cerveceras oaxaqueñas se sumaron al movimiento: Cervecería La Juquileña, Boca de Borracha y Capucha, éstas dos últimas, pensadas desde la perspectiva feminista.

Las cerveceras oaxaqueñas Nayhiely, María y Fernanda detallan que éste es el segundo año en el que se realiza el proyecto Impetuosa.

Reunidas en Colima, Querétaro, Monterrey, Morelia, San Cristóbal de las Casas y Ciudad Juárez, 120 mujeres de 50 cervecerías y cuatro colectivos se reunieron con la intensión de hacer cerveza.

Las productoras oaxaqueñas viajaron a Chiapas para colaborar con la iniciativa, mientras que cada sede eligió a dos organizaciones para destinar las ganancias que se obtengan con la venta de la cerveza.

De igual modo, se estableció un costo unitario de 50 pesos por cerveza; monto al que se suma el costo del traslado desde las sedes a los distintos estados que participaron, entre ellos, Oaxaca.

¿Dónde comprar Impetuosa?

Para probar la "Impetuosa" y contribuir a la causa, las cerveceras oaxaqueñas recomiendan buscar las páginas de "Capucha", la "Juquileña" y "Boca de Borracha" para poder adquirir el producto generado por la unión de mujeres.

