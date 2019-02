Mujeres unidas

Suavemente te acercas, desplegando tus manos.

Abrazas con ternura a quien así lo merezca.

Y esparces al mundo flores de paz, para resolver conflictos.

Te has puesto de rodillas ante el fuerte a pesar del puño que te ha herido.

Permaneciendo impotente en silencio ante la cruel y vil violencia… esperando ver la luz de una santa tregua.

Hoy tú mujer/niña que saltas inocente la cuerda, no sabes de las miles de mujeres que para poder brindarte a ti un futuro, murieron, amputaron sus vientres y enmudecieron sus lenguas.

A pesar del tiempo y de los grandes cambios del mundo, para ti poco ha cambiado, hoy tú pequeña sigues expuesta al acecho y al engaño, a través de la trata, con la que mutilan la inocencia de las muchas que ahí quedaron y permanecen en silencio.

¡Ay! mujer que ahora callas, aunque el alma esté rota y no veas la puerta. Que en la noche con lágrimas quisieras sanar el dolor vertido entre tus adoloridas piernas.

Arrancada de tu nido te llevaron a campos de sombras que segaron tu pureza y mataron tus sentidos.

Yo no sé si ahora mismo te golpean la cara…

Yo no sé si ahora mismo te revientan las piernas…

¡Yo no sé! ¡Yo no veo! Y no quiero pensar lo que puedan dañarte al cerrar la puerta.

No es cuestión de pobreza, ni cuestión de riqueza, es la culpa de un hombre cobarde que hoy usando la fuerza te somete a escondidas y por miedo en silencio tú te muerdes la lengua.

¡Ay mujer ya no llores, hoy unimos nuestra voz a tu espasmo y yo sé que entre muchas al unirnos y a fuerza de gritos romperemos la puerta!

Diputada estatal