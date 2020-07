Murciélago del tamaño de un humano, ¿realmente existe?

FILIPINAS.- Esta semana se viralizaron las fotografías de un murciélago que mide lo mismo que un humano, por lo que los internautas cuestionaron si se trataba de una especie real. En efecto, sí existe y es el murciélago diadema de Filipinas, el más grande del mundo.

El Acerodon jubatus, conocido también como el murciélago diadema, es un mamífero volador que habita en algunas regiones de Filipinas.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC